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El alcalde Jon Insausti advierte de que "Donostia no está al servicio de la FIFA"

18:00 - 20:00
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti
Euskaraz irakurri: 2030eko Munduko Futbol Txapelketa: Donostia ez dagoela FIFAren zerbitzura ohartarazi du Jon Insausti alkateak
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EITB

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El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha asegurado este lunes que "Donostia ya es mundial" que no hay que aceptar todo lo que se pone sobre la mesa, en referencia a la candidatura de para acoger partidos del Mundial 2030. 

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