Las Juntas de Álava han celebrado el pleno de Tierras Esparsas en Peñacerrada
La muralla medieval de Peñacerrada ha acogido una tradición que data del siglo 15. Tras la recepcion oficial, miñones, txistularis, maceros, trompeteros y atabaleros han acompañado a la comitiva hasta el edificio donde se ha celebrado la sesion plenaria de las Juntas Generales de Alava que cada último domingo de mayo se reune en una localidad de Tierras Esparsas. En principo, la villa amurallada de Peñacerrada tenía que haberla acogido el año pasado, pero tuvo que ser suspendida por el fallecimiento del alcalde de la localidad.
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