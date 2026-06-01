El tribunal que juzga a David Sánchez anula uno de los delitos del que le acusaban por haber prescrito
Además, tres directores de conservatorios que han testificado este lunes, han explicado que el hermano del presidente del Gobierno español "ejerció correctamente sus funciones" y que su supuesto trato a favor en la contratación eran "rumores y conversaciones de pasillo".
El tribunal que juzga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 ha considerado prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal del que se le acusaba, por lo que no será juzgado por esto, tal y como pedía la defensa de David Sánchez.
"Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal en el ámbito subjetivo del enjuiciamiento" por el que se acusaba a David Sánchez, ha señalado el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, en la reanudación del juicio este lunes con la resolución de las cuestiones previas que se plantearon el pasado jueves por los abogados de la defensa.
El presidente de la sala ha señalado que está previsto para ese delito de aceptación una pena leve, y "aun cuando consideramos que fuera menos grave, aun en esa hipótesis, también estaría prescrito, y por tanto, por prescripción hay que excluirlo del enjuiciamiento en este tribunal".
Por otra parte, la sala ha acordado también no juzgar al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por la contratación en la institución del exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, Luis Carrero.
Tras resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa, el juicio ha continuado en la Audiencia Provincial de Badajoz con las pruebas testificales.
Los primeros testigos hablan de "rumores", no de datos
En la sesion de hoy han declarado los directores de tres conservatorios que coordinó David Sánchez. Han asegurado que escucharon "rumores y conversaciones de pasillo" sobre "el hermanísimo" tras la adjudicación de la plaza y no antes; y todos ellos han afirmado que David Sánchez "ejerció correctamente sus funciones".
El jueves será el turno para David Sánchez, para quién las acusaciones, PP, Vox, y las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa piden tres años de cárcel por "prevaricación y tráfico de influencias".
Te puede interesar
Villarejo sostiene que Rajoy se aprovechó de una operación "oficial" sobre Bárcenas
El excomisario afirma que el expresidente del Gobierno buscaba información que le pudiese afectar a él.
El alcalde Jon Insausti advierte de que "Donostia no está al servicio de la FIFA"
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha asegurado este lunes que "Donostia ya es mundial" que no hay que aceptar todo lo que se pone sobre la mesa, en referencia a la candidatura de para acoger partidos del Mundial 2030.
Feijóo presiona al PNV y Junts con una moción de censura instrumental para “limpiar las instituciones” y convocar elecciones
El líder popular propone un Gobierno sin Vox para “limpiar las instituciones de manera inmediata” y llamar a las urnas. “Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en un Gobierno”, ha indicado.
Aburto: "En el Tour invertimos 12 millones de euros, aquí hablamos de una cifra muy superior"
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha puesto en valor la posibilidad de que Bilbao y Donostia se presenten como una única sede del Mundial 2030. La documentación está enviada, según ha subrayado.
La Audiencia Nacional pide información a Venezuela sobre 14 ex miembros de ETA
A petición de la Asociación Dignidad y Justicia, solicita información sobre Iñaki de Juana Chaos o Eugenio Barrutiabengoa.
Euskadi reitera su compromiso con el Mundial 2030 con una propuesta “a favor del interés general”, según Bengoetxea
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha defendido la propuesta trasladada a la FIFA para que Bilbao y San Sebastián formen una sede conjunta, una fórmula que, según ha dicho, busca beneficiar a la ciudadanía vasca.
Santos Cerdán, tras su imputación en el caso Leire: "Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo"
La Audiencia Nacional imputó, entre otros, al exsecretario de Organización del PSOE por presuntos pagos a Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Las Juntas de Álava han celebrado el pleno de Tierras Esparsas en Peñacerrada
La muralla medieval de Peñacerrada ha acogido una tradición que data del siglo 15. Tras la recepcion oficial, miñones, txistularis, maceros, trompeteros y atabaleros han acompañado a la comitiva hasta el edificio donde se ha celebrado la sesion plenaria de las Juntas Generales de Alava que cada último domingo de mayo se reune en una localidad de Tierras Esparsas. En principo, la villa amurallada de Peñacerrada tenía que haberla acogido el año pasado, pero tuvo que ser suspendida por el fallecimiento del alcalde de la localidad.
Homenajean a las víctimas de la tortura de Mendialdea, en el 50 aniversario de la detención de de Amparo Arangoa
En la zona hay identificados más de 50 casos de tortura ocurridos durante las últimas décadas y la Red de Torturados de Navarra y la fundación Egiari Zor han organizado este acto para denunciar la impunidad y avanzar en la reparación a las víctimas.