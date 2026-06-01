El tribunal que juzga a David Sánchez anula uno de los delitos del que le acusaban por haber prescrito

El tribunal que juzga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 ha considerado prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal del que se le acusaba, por lo que no será juzgado por esto, tal y como pedía la defensa de David Sánchez.



"Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal en el ámbito subjetivo del enjuiciamiento" por el que se acusaba a David Sánchez, ha señalado el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, en la reanudación del juicio este lunes con la resolución de las cuestiones previas que se plantearon el pasado jueves por los abogados de la defensa.



El presidente de la sala ha señalado que está previsto para ese delito de aceptación una pena leve, y "aun cuando consideramos que fuera menos grave, aun en esa hipótesis, también estaría prescrito, y por tanto, por prescripción hay que excluirlo del enjuiciamiento en este tribunal".



Por otra parte, la sala ha acordado también no juzgar al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por la contratación en la institución del exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, Luis Carrero.



Tras resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa, el juicio ha continuado en la Audiencia Provincial de Badajoz con las pruebas testificales.

Los primeros testigos hablan de "rumores", no de datos

En la sesion de hoy han declarado los directores de tres conservatorios que coordinó David Sánchez. Han asegurado que escucharon "rumores y conversaciones de pasillo" sobre "el hermanísimo" tras la adjudicación de la plaza y no antes; y todos ellos han afirmado que David Sánchez "ejerció correctamente sus funciones".

El jueves será el turno para David Sánchez, para quién las acusaciones, PP, Vox, y las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa piden tres años de cárcel por "prevaricación y tráfico de influencias".