Elkarrekin Podemos continúa en el proceso de negociación con la Diputación Foral de Gipuzkoa para aprobar el presupuesto de 2026.

La formación se ha mostrado optimista y asegura que todavía “queda tiempo” para llegar a un acuerdo definitivo.

Tras la cuarta reunión mantenida este lunes, Podemos ha afirmado que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa cifras concretas para abordar las cinco propuestas presentadas por la formación.

Sin embargo, la formación sigue considerando “insuficientes” los números ofrecidos.

Elkarrekin Podemos ha insistido en que el proceso sigue siendo un "intercambio de propuestas" y recalca que, en caso de alcanzar un acuerdo, este no se cerraría antes de la próxima semana. De hecho, ya se ha agendado otra reunión para esta misma semana.