2026rako Gipuzkoako aurrekontuen osoko zuzenketa mantenduko du EH Bilduk

Koalizioaren esanetan, EAJk eta PSEk "ez dute jarrera proaktiborik erakutsi negoziazio serio bati eusteko".

EH Bilduk 2026rako Gipuzkoako aurrekontu proiektuaren osoko zuzenketa mantenduko duela iragarri du astearte honetan, foru gobernuko arduradunen aldetik "erantzun nahikorik" jaso ez duelako.

Ohar batean, koalizio suberanistak esan du EAJk eta PSEk ez dutela "jarrera proaktiborik erakutsi aurrekontuak egiteko prozesuan negoziazio serio bat izateko", nahiz eta EH Bilduk "ahalegin zintzoa" egin duen kontuak hobetzeko, "ekarpen zehatzekin eta herri akordio zabalak lortzeko helburuarekin".

Horrenbestez, EH Bilduk esan du gaur egun ez dagoela "arrazoi nahikorik" aurkeztutako osoko zuzenketa behin-behinean kentzeko. "Argitzeko dago Aldundiak lurraldeko alderdi atzerakoi eta gutxiengoaren eskutik joan nahi duen, gipuzkoar gehienen nahiei bizkarra emanez", azpimarratu du.

Adierazi duenez, "inola ere ez ditu babestuko zainketa-sisteman aldaketa estrategikoak baztertzen dituzten aurrekontuak", "enpresa txiki eta ertainei laguntza publikoa ematea aurreikusten ez dutenak" edo "euskara sustatzeko plan indartsu bat zein etxebizitzaren arazoa konpontzeko konpromisorik jasotzen ez dutenak", besteak beste.

Foru gobernua PPrekin ere bildu da arratsaldean, eta Aldundiak egindako kontraeskaintza "nahikoa ez" dela adierazi du, bai ekonomiari dagokionez, bai proiektuen lehentasunei dagokienez.

Hala ere, PPk, iaz aurrekontuak onartzeko giltza izan zenak, foru gobernuarekin proposamenak trukatzen jarraituko duela ziurtatu du, eta "akordioa lortzen saiatzeko konpromisoarekin" jarraituko duela azpimarratu.

Elkarrekin Podemosek Gipuzkoako Aldundiarekin negoziatzen jarraitzen du, eta 2026ko aurrekonturako akordioa lortzea espero du
Otegik dio "berri txarra" eman behar diola Ayusori: "ETA aspaldi desagertu zen"

Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari orokorrak Diaz Ayusoren adierazpenak izan ditu hizpide La Cafetera podcastean egindako elkarrizketa batean. Izan ere, Ayusok esan zuen ETA Euskadi eta Nafarroa hartzeko prestatzen ari dela, Sanchez horren berme dela. Koalizioaren buruak "zentzugabekeriatzat" jo du hausnarketa hori, eta jakinarazi du bere alderdiak ez duela "erasorik egin nahi, hauteskundeak irabazi nahi ditu, politika publiko alternatiboak egin eta estatus politiko ezberdina eraikitzeko". Otegik berretsi du ez dela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bildu, eta ez duela harekin telefonoz ere hitz egin, nahiz eta ez lukeen horretarako eragozpenik izango. "Batzuek ezusteko handiak hartuko lituzkete norekin bildu izan naizen jakinaraziko banu", gaineratu du.

MADRID, 01/12/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de entrega de los Premios Anastasio de Gracia hoy lunes en el Auditorio Nacional de Madrid. EFE / Borja Puig de la Bellacasa / Pool Moncloa. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Sanchezek onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete, eta iragarri du dekretu bat tramitatuko duela hitz emandakoa bete dadila

Espainiako Gobernuko presidenteak onartu egin du Juntsekin krisia egon badagoela, eta iragarri du Ministroen Kontseiluak gaur onartuko duela udal inbertsioak malgutzeko eta alderdiarekin adostutako konpromisoak betearazteko dekretua. Gainera, Jose Luis Abalosek botatako akusazioak "gezurra" direla adierazi du, eta esan du 2018an ez zela Otegirekin bildu.

