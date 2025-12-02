2026rako Gipuzkoako aurrekontuen osoko zuzenketa mantenduko du EH Bilduk
Koalizioaren esanetan, EAJk eta PSEk "ez dute jarrera proaktiborik erakutsi negoziazio serio bati eusteko".
EH Bilduk 2026rako Gipuzkoako aurrekontu proiektuaren osoko zuzenketa mantenduko duela iragarri du astearte honetan, foru gobernuko arduradunen aldetik "erantzun nahikorik" jaso ez duelako.
Ohar batean, koalizio suberanistak esan du EAJk eta PSEk ez dutela "jarrera proaktiborik erakutsi aurrekontuak egiteko prozesuan negoziazio serio bat izateko", nahiz eta EH Bilduk "ahalegin zintzoa" egin duen kontuak hobetzeko, "ekarpen zehatzekin eta herri akordio zabalak lortzeko helburuarekin".
Horrenbestez, EH Bilduk esan du gaur egun ez dagoela "arrazoi nahikorik" aurkeztutako osoko zuzenketa behin-behinean kentzeko. "Argitzeko dago Aldundiak lurraldeko alderdi atzerakoi eta gutxiengoaren eskutik joan nahi duen, gipuzkoar gehienen nahiei bizkarra emanez", azpimarratu du.
Adierazi duenez, "inola ere ez ditu babestuko zainketa-sisteman aldaketa estrategikoak baztertzen dituzten aurrekontuak", "enpresa txiki eta ertainei laguntza publikoa ematea aurreikusten ez dutenak" edo "euskara sustatzeko plan indartsu bat zein etxebizitzaren arazoa konpontzeko konpromisorik jasotzen ez dutenak", besteak beste.
Foru gobernua PPrekin ere bildu da arratsaldean, eta Aldundiak egindako kontraeskaintza "nahikoa ez" dela adierazi du, bai ekonomiari dagokionez, bai proiektuen lehentasunei dagokienez.
Hala ere, PPk, iaz aurrekontuak onartzeko giltza izan zenak, foru gobernuarekin proposamenak trukatzen jarraituko duela ziurtatu du, eta "akordioa lortzen saiatzeko konpromisoarekin" jarraituko duela azpimarratu.
Zure interesekoa izan daiteke
Maria Ubarretxena, transferentzien eskualdatzeari buruz: "Oraingoz, Estatuak ez digu epe gehigarririk eskatu"
Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburuak adierazi du Eusko Jaurlaritzak lanean jarraitzen duela bi aldeek ezarritako eta adostutako epeen baitan trasferentziak kudeatzeko. Ubarretxenak adierazi du Transferentzien Batzorde Mistoa 2025. urtea amaitu baino lehen bilduko dela.
Otegik dio "berri txarra" eman behar diola Ayusori: "ETA aspaldi desagertu zen"
Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari orokorrak Diaz Ayusoren adierazpenak izan ditu hizpide La Cafetera podcastean egindako elkarrizketa batean. Izan ere, Ayusok esan zuen ETA Euskadi eta Nafarroa hartzeko prestatzen ari dela, Sanchez horren berme dela. Koalizioaren buruak "zentzugabekeriatzat" jo du hausnarketa hori, eta jakinarazi du bere alderdiak ez duela "erasorik egin nahi, hauteskundeak irabazi nahi ditu, politika publiko alternatiboak egin eta estatus politiko ezberdina eraikitzeko". Otegik berretsi du ez dela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bildu, eta ez duela harekin telefonoz ere hitz egin, nahiz eta ez lukeen horretarako eragozpenik izango. "Batzuek ezusteko handiak hartuko lituzkete norekin bildu izan naizen jakinaraziko banu", gaineratu du.
Pradalesen hitzetan, Europako Batzordeak trenbide-korridorea bultzatzeko "konpromiso irmoa" du, eta adierazi du Estatuei presioa egiteko unea dela
Lehendakariak Akitania Berrira egindako bi eguneko bidaiari amaiera eman dio gaur, eskualde horretako Alain Rousset presidentearekin batera Bordelen egindako prentsaurreko batekin, astelehenean Europako Batzordeko garraio arloko arduradunarekin bildu ondoren.
Anduezak "errealistak" izatea eta "momentu historikoa" baliatzea eskatu du estatus berriari buruzko akordioa lortzeko
Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan, Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak onartu du erabakitzeko eskubidea dela akordioa lortzeko oztopo nagusia.
PPk salatu duenez, ezker abertzaleko gazteek eraso egin diote Bilbon duten egoitzari
Alderdiak EH Bildu “zuritzeari” uzteko eskatu dio EAJri, bere egoitza pintura gorriz zipriztinduta eta Ernairen kartel batekin argitu ostean.
Sanchezek onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete, eta iragarri du dekretu bat tramitatuko duela hitz emandakoa bete dadila
Espainiako Gobernuko presidenteak onartu egin du Juntsekin krisia egon badagoela, eta iragarri du Ministroen Kontseiluak gaur onartuko duela udal inbertsioak malgutzeko eta alderdiarekin adostutako konpromisoak betearazteko dekretua. Gainera, Jose Luis Abalosek botatako akusazioak "gezurra" direla adierazi du, eta esan du 2018an ez zela Otegirekin bildu.
Albiste izango dira: Pradales Akitania Berrian, langabezia datuak eta Txinako itsasoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin bildu da, AHTaren lanak azkartzeko
Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoko koordinatzailearekin bildu da astelehen honetan, Bordelen (Frantzia). Bilera horretan, Abiadura Handiko Trenaren inguruko gai guztiak eta Euskal Autonomia Erkidegoan dituen loturak izan dituzte hizpide.
Elkarrekin Podemosek negoziazioetan jarraitzen du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta itxaropentsu da 2026ko aurrekonturako akordioa lortzeko
Laugarren bileraren ostean, oraindik denbora dutela adierazi du formazioak. Hala ere, Podemosen ustez, mahai gainean jarritako kopuruak "ez dira nahikoak".