EH Bildu mantiene la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Gipuzkoa para 2026

La coalición soberanista asegura que PNV y PSE "no han mostrado una actitud proactiva para mantener una negociación seria”.
Euskaraz irakurri: 2026rako Gipuzkoako aurrekontuen osoko zuzenketa mantentzen du EH Bilduk
EH Bildu ha anunciado este martes que mantiene la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de Gipuzkoa para 2026, que presentó el viernes de forma "preventiva", al no haber recibido una "respuesta suficiente" por parte de los responsables del gobierno foral con los que se ha reunido este martes.

En un comunicado, la coalición soberanista asegura que PNV y PSE "no han mostrado una actitud proactiva para mantener una negociación seria en el proceso de elaboración de los presupuestos", pese a que, asegura, EH Bildu ha hecho "un esfuerzo sincero" por mejorar las cuentas "con aportaciones concretas y con el objetivo de llegar a amplios acuerdos de país".

Por lo tanto, EH Bildu mantiene que, hoy en día, no hay “motivos suficientes” para retirar la enmienda a la totalidad presentada de forma preventiva. “Queda por aclarar si la Diputación quiere ir de la mano de los partidos regresivos y residuales del territorio, dando la espalda a los deseos de la mayoría de la ciudadanía guipuzcoana", ha subrayado.

Afirma que, "en ningún caso, apoyará unos presupuestos que excluyan cambios estratégicos en el sistema de cuidados", que no prevean "el acompañamiento público a las pequeñas y medianas empresas" o "un potente plan de promoción del euskera", o que "no recojan compromisos para solucionar el problema de la vivienda", entre otros.

El gobierno foral se ha reunido también esta tarde con el PP, que ha considerado "insuficiente" la contraoferta que le ha hecho la Diputación tanto en términos económicos como de prioridades de proyectos, han indicado fuentes de esta formación.

No obstante, el PP, que fue la llave el año pasado para la aprobación de los presupuestos, ha asegurado que seguirá intercambiando propuestas con el gobierno foral y ha remarcado que continúa su "compromiso de tratar de llegar a un acuerdo".

