PRESUPUESTOS 2026
PNV y PSE-EE salvan los presupuestos de Gipuzkoa gracias a un acuerdo con Elkarrekin Gipuzkoa

Según ha podido saber EITB, Miren Echeveste, la portavoz del Elkarrekin Gipuzkoa en las Juntas Generales, comparecerá ante los medios a las 16:00 horas para ofrecer detalles sobre el acuerdo.

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2011/09/21/541837/541837_pleno_gipuzkoa_thumbnail.jpg"/><br/><strong>Juntas Generales Gipuzkoa EFE</strong>
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: EAJk eta PSE-EEk 2026rako Gipuzkoako aurrekontuak aurrera ateratzea lortuko dute, Elkarrekin Gipuzkoarekin akordioa lortuta
author image

EITB

Última actualización

