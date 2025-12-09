Ernai ha denunciado que se vive una "ofensiva de la extrema derecha y del fascismo en todo el mundo, tanto en los estados español y francés, y, en consecuencia, también en Euskal Herria". En su opinión, las acciones de las últimas semanas tenían como objetivo "sacar a la luz" esta situación "extrema" pero "algunos han centrado el debate en la naturaleza de las protestas en vez de poner el foco en la gravedad de la situación".