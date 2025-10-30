Gipuzkoa presenta un proyecto de presupuestos de 1.296 millones, dedicado en gran parte a los servicios sociales

El Gobierno Foral de Gipuzkoa ha presentado este jueves el proyecto de presupuestos para el próximo año. Prevé una dotación récord de 1.296 millones de euros, de los cuales casi la mitad (598 millones) irá dirigido a servicios sociales.

La diputada general Eider Mendoza ha presentado en rueda de prensa las principales cifras del proyecto presupuestario, junto con el primer teniente de diputada general y diputado de Sostenibilidad José Ignacio Asensio y la diputada foral de Hacienda y Finanzas Itziar Agirre.

Tras la entrega del proyecto al presidente de las juntas generales Xabier Ezeizabarrena, ha comenzado el proceso para su entrada en vigor. Previsiblemente, el pleno de aprobación se celebrará el 19 de diciembre y los socios del gobierno foral, PNV y PSE-EE, necesitarán el voto más para conseguir la mayoría absoluta y sacar adelante las cuentas.

En este sentido, la diputada general ha reiterado la apuesta por "intentar acuerdos con cada uno de los grupos políticos”. Ha recordado han llegado a acuerdos muy importantes con Podemos y el PP y afirmado que necesitan que EH Bildu "también pueda sumar a este tipo de acuerdos".

Mendoza ha defendido que las partidas de este proyecto de presupuestos tienen un claro carácter “inversor” que buscará “fortalecer Gipuzkoa para garantizar el bienestar integral de hoy y de mañana de todas y todos los guipuzcoanos”.

La mayor partida se destinará al área de política social: cerca de 600 millones, un 12 % más que en 2025. Servirán, entre otras, para crear nuevas infraestructuras sociales, avanzar en la transformación de cuidados y responder a realidades como la salud mental, la exclusión o la soledad no deseada.