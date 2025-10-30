Zaintzara bereziki bideratutako 1.296 milioi euroko aurrekontuak aurkeztu ditu Gipuzkoak
“Gipuzkoa indartzeko, gaurko eta biharko ongizate integrala” bermatzea helburu duten aurrekontuak direla esan du Eider Mendoza diputatu nagusiak. EAJk eta PSE-EEk boto bat gehiago beharko dute Batzar Nagusietan hurrengo urteko kontuak aurrera atera ahal izateko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak hurrengo urterako aurrekontuen proiektua aurkeztu du gaur, osteguna. 1.296 milioi euroko kontuak izango dira, inoizko altuenak, eta horietatik erdia inguru (598 milioi) zerbitzu sozialetara bideratzea aurreikusten dute.
Eider Mendoza diputatu nagusiak aurkeztu du egitasmoa prentsaurrekoan, Jose Ignacio Asensio diputatu nagusiordea eta Jasangarritasun foru diputatuarekin eta Itziar Agirre Ogasun eta Finantzetako foru diputatuarekin batera.
Xabier Ezeizabarrena Batzar Nagusietako presidenteari proiektua aurkeztuta, aurrekontuak indarrean sartzeko prozesua hasi da. Aurreikuspenen arabera, abenduaren 19an egingo dute onartu ahal izateko osoko bilkura. Foru gobernua osatzen duten EAJk eta PSE-EEk boto bat gehiago beharko dute gehiengo osoa lortu eta kontuak aurrera ateratzeko.
Horren harira, diputatu nagusiak berretsi egin du "talde politiko bakoitzarekin akordioak lortzen saiatuko" direla. Gogoratu duenez, Podemosekin eta PPrekin oso akordio garrantzitsuak lortu izan dituzte, eta EH Bilduri deia egin dio "horrelako akordioekin bat egin” dezan.
Mendozaren hitzetan, egitasmo honetako partidek izaera “inbertitzaile” argia du eta “Gipuzkoa indartzea” bilatzen dute, “gipuzkoar guztion gaurko eta biharko ongizate integrala bermatzeko”.
Diru-partidarik handiena gizarte politiken arlora bideratuko da; 600 milioi inguru izango dira, 2025ean baino % 12 gehiago. Besteak beste, azpiegitura sozial berriak sortzeko, zainketen eraldaketan aurrera egiteko eta osasun mentala, bazterketa edota nahi gabeko bakardadea bezalako errealitateei erantzuteko erabiliko dira.
Bide Azpiegituretarako eta Lurralde Estrategia sailera 118,5 milioi euro bideratuko dira. Horren zati bat erabiliko da A-15eko tuneletako lanak amaitzeko, Azkoitia-Urretxu errepideko eta Zarauzko saihesbideko lanak egiteko eta Andoainen N-1 eta A-15eko lotuneko obrak hasteko.
Mugikortasun, Turismo eta Lurralde Antolaketako departamentuak 95,3 milioiko aurrekontua izango du guztira, aurreko urtean baino % 8,83 gehiago. Kasu honetan, egingo dira Lurraldebuseko hobekuntzak, Pasaiako biziberritzea, Oñatiko unibertsitatearen birgaitzea edo Via Irun proiektua.
Arlo ekonomikoan aurreikusten diren jarduerak ere azpimarratu nahi izan ditu Mendozak, “etorkizuneko industria sektoreak garatzeko”, “lanpostu berriak, aukera berriak” lortzeko asmoz.
Ekonomia Sustapen eta Proiektu Estrategikoen sailak 76 milioi euro izango ditu guztira. Enpresak babestu eta sustatzeko, I+Gko proiektuak garatzeko eta digitalizazioa sustatzeko erabiliko dira.
Gobernantza sailaren aurrekontu proposamena 84,3 milioikoa izango da. Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirolen sailak 73 milioi izango dituzte; Ogasun eta Finantza sailak 62,5 milioi; Jasangarritasun departamentuak 54,7 milioi eta Lurralde Oreka Berdeak 48,1 milioi.
Diputatu nagusiaren kabineteak 28,7 milioiko aurrekontua izango du, eta Batzar Nagusietarako, Eusko Jaurlaritzarako, udaletarako eta Estaturako partidak ere zehaztu dituzte.
Sail bakoitzeko diputatuek arlo bakoitzeko aurrekontu proposamenak azalduko dituzte azaroaren 6an eta 7an, Batzar Nagusietako batzorde informatiboetan.
