La Diputación de Alava y Elkarrekin Podemos IU pactan la aprobación de los presupuestos de 2026

El equipo de gobierno PNV-PSE y Elkarrekin Podemos IU han alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Diputación de Álava para el próximo año, han informado fuentes de ambas partes.

El pacto se daba por seguro tras haber retirado la formación morada su enmienda a la totalidad de las cuentas el pasado viernes, tras el preacuerdo laboral en torno a las residencias privadas del territorio, la condición imprescindible que ponía Elkarrekin para apoyar las cuentas forales.

No obstante, aún quedaba negociación, y ha sido este fin de semana cuando el gabinete foral y Elkarrekin han cerrado las negociaciones en torno a las 71 enmiendas parciales que ha presentado la formación morada. El acuerdo se ha cerrado antes de mañana lunes, que es cuando en Juntas se celebra el debate de las enmiendas parciales.

El portavoz de Elkarrekin Podemos IU David Rodríguez, ofrecerá mañana los detalles de un pacto con el que la coalición ha conseguido “avanzar hacia un territorio más justo, cohesionado y sostenible con una visión inclusiva, comprometida, progresista y valiente hacia el mundo real de hoy”, según ha adelantado en una nota de prensa.

La coalición morada se felicita por el grado en que han conseguido incidir en aspectos “prioritarios”, para la coalición y la propia ciudadanía: Convenio laboral de trabajadoras de residencias, Cuidados, Vivienda, Cohesión social y territorial, Medio Ambiente, Cooperación internacional, Transporte público, Salud mental y lucha contra las violencias machistas.

Además, también han manifestado que se han recogido la "creación de Comunidades energéticas, el impulso del Comercio local, la Agricultura ecológica y la Cultura, y también la Cooperación internacional y la Ayuda humanitaria, incluyendo una partida importante para el pueblo palestino".

Hace unos días Elkarrekin Podemos también acordó los presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa.