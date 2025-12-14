La Diputación de Alava y Elkarrekin Podemos IU pactan la aprobación de los presupuestos de 2026
El equipo de gobierno PNV-PSE y Elkarrekin Podemos IU han alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Diputación de Álava para el próximo año, han informado fuentes de ambas partes.
El pacto se daba por seguro tras haber retirado la formación morada su enmienda a la totalidad de las cuentas el pasado viernes, tras el preacuerdo laboral en torno a las residencias privadas del territorio, la condición imprescindible que ponía Elkarrekin para apoyar las cuentas forales.
No obstante, aún quedaba negociación, y ha sido este fin de semana cuando el gabinete foral y Elkarrekin han cerrado las negociaciones en torno a las 71 enmiendas parciales que ha presentado la formación morada. El acuerdo se ha cerrado antes de mañana lunes, que es cuando en Juntas se celebra el debate de las enmiendas parciales.
El portavoz de Elkarrekin Podemos IU David Rodríguez, ofrecerá mañana los detalles de un pacto con el que la coalición ha conseguido “avanzar hacia un territorio más justo, cohesionado y sostenible con una visión inclusiva, comprometida, progresista y valiente hacia el mundo real de hoy”, según ha adelantado en una nota de prensa.
La coalición morada se felicita por el grado en que han conseguido incidir en aspectos “prioritarios”, para la coalición y la propia ciudadanía: Convenio laboral de trabajadoras de residencias, Cuidados, Vivienda, Cohesión social y territorial, Medio Ambiente, Cooperación internacional, Transporte público, Salud mental y lucha contra las violencias machistas.
Además, también han manifestado que se han recogido la "creación de Comunidades energéticas, el impulso del Comercio local, la Agricultura ecológica y la Cultura, y también la Cooperación internacional y la Ayuda humanitaria, incluyendo una partida importante para el pueblo palestino".
Hace unos días Elkarrekin Podemos también acordó los presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco concede diez años más de licencia para continuar con la actividad naval en Astilleros Balenciaga
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha establecido las condiciones bajo las cuales se otorgará la concesión para la ocupación de dominio público en el puerto de Zumaia, que deberá ser destinada al desarrollo de actividades de construcción y reparación naval. Astilleros Balenciaga dispone de un plazo de 10 días para su aceptación o para formular alegaciones.
El Gobierno francés inicia este lunes la vacunación contra la dermatosis de un millón de bovinos en el suroeste
Mientras, en Ipar Euskal Herria los agricultores continúan con las movilizaciones. El prefecto tiene previsto reunirse este lunes por la tarde en Pau con representantes de la Confédération Paysanne y del sindicato ELB.
La plantilla de Mercedes Vitoria convocada a parar una hora por turno desde este lunes
Mañana, lunes, empezarán los paros de una hora, pero sin movilizaciones, que serán el martes 16 y el jueves 18, cuando se han convocado sendas concentraciones a las 14: 15, coincidiendo con los cambios de turno, en las afueras de la fábrica.
Valoración agridulce de la flota vasca en torno a las cuotas de pesca fijadas por la UE
La flota de altura de Ondarroa ha visto mermadas sus cuotas de merluza y gallo, aunque la peor parte se la llevan las pequeñas embarcaciones que faenan verdel con anzuelo: las capturas se han reducido un 70 %. El acuerdo es "positivo" para la flota de bajura, quien mantiene la cuota de bonito y aumenta la del atún rojo y la anchoa.
Los agricultores de Iparralde bloquean la A64 en protesta por las medidas contra la dermatosis nodular
El Gobierno francés ha tomado medidas drásticas para controlar la enfermedad y ha ordenado que se sacrifiquen todas las vacas de una granja en caso de que aparezca algún caso positivo. Los ganaderos seguirán protestando hasta el lunes para trasladar su "indignación" al Gobierno de Macron.
El Gobierno Vasco busca medidas para amortiguar las pérdidas por la reducción de pesca del verdel
El Ejecutivo vasco va a convocar reuniones para analizar el impacto económico de las nuevas cuotas y estudiar medidas que ayuden a amortiguar las pérdidas. Además, el acuerdo contempla reducciones para otras especies que afectan a la flota de altura vasca.
La UE aprueba un recorte del 73 % en la pesca de verdel para la primera mitad de 2026
En cuanto a la anchoa, se han registrado buenas noticias para la flota vasca, ya que se permitirá un aumento en las capturas, que alcanzarán las 29 700 toneladas, el límite máximo autorizado. El acuerdo aprobado se refiere a una cuota que estará en vigor hasta junio, a la espera de nuevas negociaciones.
La huelga de médicos mantiene un seguimiento similar en la CAV en su cuarto día
Según datos facilitados por Osakidetza, en el turno de mañana el paro ha sido del 19,63 % y en el de tarde del 9,22 %.
La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo coste como Shein y Temu
El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, con la que la UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan de paquetes cuyo valor no supera los 150 euros.