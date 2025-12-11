Elkarrekin retira su enmienda a la totalidad de los presupuestos de Álava tras el acuerdo alcanzado por ELA en las residencias
Elkarrekin Podemos IU ha anunciado este jueves por la tarde que retira su enmienda a la totalidad a los presupuestos forales de Álava para el 2026, después de que el sindicato ELA lograse alcanzar un acuerdo en las residencias privadas.
La coalición se ha felicitado por el acuerdo alcanzado en favor de trabajadoras y las personas mayores usuarias, y se ha abierto ya a negociar los presupuestos forales. Su portavoz, David Rodríguez, ha recordado que presentaron la enmienda a la totalidad como forma de presión para que la Diputación asumiera “su responsabilidad” y empujar a la patronal a hacer “lo que hace años debería haber hecho, llegar a un acuerdo justo que permita hacer realidad el primer convenio laboral provincial de trabajadoras de residencias privadas y viviendas comunitarias de Álava”.
Sin embargo, Rodríguez ha subrayado que esta decisión no da un “cheque en blanco” a la Diputación, sino que abre un espacio a la negociación para defender “una amplia batería de propuestas” a través de las 71 enmiendas parciales que han presentado, “que sitúan en el centro las necesidades reales de la Álava de hoy. De nuestro lado de la mesa, desde luego, nunca faltará voluntad para lograrlo”, ha concluido.
Mañana, viernes, se celebrará el pleno para votar las otras tres enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu, PP y Vox.
ELA logra el primer convenio de Álava con subidas salariales del 32,5 %
El sindicato ELA ha logrado un preacuerdo para el primer convenio de residencias y viviendas comunitarias de Álava, dejando de lado el texto estatal que “precarizaba las condiciones del sector”. Asimismo, ha conseguido mejoras que tendrán una vigencia de 4 años (2025-2028) y aumentos salariales del 32,5 %, también una reducción de jornada de 100 horas a lo largo de 4 años y mantener los 4 días de libre disposición, así como el aumento de descansos en fin de semana, entre otros.
ELA realizará una asamblea informativa con todas sus delegadas y militantes para valorar el acuerdo este viernes, y la previsión es rubricarlo el 16 de diciembre.
Este acuerdo es fruto de una lucha de más de seis años por parte de las trabajadoras del sector, con casi 60 jornadas de huelga. Sin embargo, el sindicato ha recordado que el problema de las residencias en este territorio es la gestión, “con un afán privatizador donde los cuidados no están en el centro del modelo. En el ámbito de los cuidados, la rentabilidad económica no puede ser lo prioritario”. En ese sentido, ELA ha advertido de que este acuerdo es un paso adelante, pero no es suficiente para cambiar el modelo: “Las patronales son las culpables, pero la Diputación de Álava es la responsable final”.
Te puede interesar
La Fiscalía francesa deja libre bajo control a Josu Urrutikoetxea
Según ha podido saber Euskadi Irratia, la decisión de Francia se produce al hilo de la euroorden emitida contra él por la Audiencia Nacional española.
Colectivos y agentes políticos instan a seguir por el camino del reconocimiento a víctimas como 'Txiki' y Otaegi
Las familias de 'Txiki' y Otaegi solicitaron la reparación, a principios de este año, ante la Delegación del Gobierno del País Vasco en base a la Ley de Memoria Democrática y fue hace dos semanas, el 25 de noviembre cuando el Ejecutivo español dio una resolción favorale.
Denis Itxaso: "El problema de la vivienda tiene solución y hoy estamos más cerca de ella"
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, cree que con la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, el Gobierno Vasco avanza "en medio del fuego cruzado entre EH Bildu y el PP". "El Gobierno ocupa un carril central ante un problema central de la ciudadanía", ha añadido Itxaso.
Joxerramon Bengoetxea espera llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco "que sean óptimos para las dos partes"
Joxerramon Bengoetxea ha explicado que tras sus críticas a la partida presupuestaria para la EHU por parte del Gobierno Vasco en y los reproches del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, al diagnóstico sobre las necesidades de la EHU, elaborado por el Rectorado, ambas instituciones llevan semanas reuniéndose.
Detenido el empresario Antxon Alonso en Bizkaia tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI
En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar.
El Gobierno español declara "ilegales, ilegítimos y nulos" los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi
Tras la petición de las familias, y en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno español ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi, reconociendo así que fueron perseguidos "por razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos".
Sánchez asegura a Abás que los responsables del "genocidio" en Gaza rendirán cuentas
El presidente de la Autoridad Palestina visita España por segunda vez tras el reconocimiento como Estado aprobado por el Gobierno.
El Congreso suspende de derechos a Ábalos y no podrá votar desde la cárcel
El exministro socialista tampoco podrá percibir retribuciones económicas.
Tenso rifirrafe entre Iriarte y Echeveste por el acuerdo presupuestario de Gipuzkoa
La tramitación de los presupuestos de Gipuzkoa para 2026 sigue adelante tras haber sido rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu en las Juntas Generales. En el debate de hoy, la representante de EH Bildu Maddalen Iriarte ha criticado el acuerdo cerrado por Elkarrekin Podemos con PNV y PSE-EE para apoyar las cuentas. Por su parte, la portavoz de la formación morada Miren Echeveste, ha denunciado que la coalición soberanista mantiene posiciones diferentes en Madrid y Gipuzkoa.