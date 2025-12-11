Elkarrekin retira su enmienda a la totalidad de los presupuestos de Álava tras el acuerdo alcanzado por ELA en las residencias

Elkarrekin Podemos IU ha anunciado este jueves por la tarde que retira su enmienda a la totalidad a los presupuestos forales de Álava para el 2026, después de que el sindicato ELA lograse alcanzar un acuerdo en las residencias privadas.

La coalición se ha felicitado por el acuerdo alcanzado en favor de trabajadoras y las personas mayores usuarias, y se ha abierto ya a negociar los presupuestos forales. Su portavoz, David Rodríguez, ha recordado que presentaron la enmienda a la totalidad como forma de presión para que la Diputación asumiera “su responsabilidad” y empujar a la patronal a hacer “lo que hace años debería haber hecho, llegar a un acuerdo justo que permita hacer realidad el primer convenio laboral provincial de trabajadoras de residencias privadas y viviendas comunitarias de Álava”.

Sin embargo, Rodríguez ha subrayado que esta decisión no da un “cheque en blanco” a la Diputación, sino que abre un espacio a la negociación para defender “una amplia batería de propuestas” a través de las 71 enmiendas parciales que han presentado, “que sitúan en el centro las necesidades reales de la Álava de hoy. De nuestro lado de la mesa, desde luego, nunca faltará voluntad para lograrlo”, ha concluido.

Mañana, viernes, se celebrará el pleno para votar las otras tres enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu, PP y Vox.

ELA logra el primer convenio de Álava con subidas salariales del 32,5 %

El sindicato ELA ha logrado un preacuerdo para el primer convenio de residencias y viviendas comunitarias de Álava, dejando de lado el texto estatal que “precarizaba las condiciones del sector”. Asimismo, ha conseguido mejoras que tendrán una vigencia de 4 años (2025-2028) y aumentos salariales del 32,5 %, también una reducción de jornada de 100 horas a lo largo de 4 años y mantener los 4 días de libre disposición, así como el aumento de descansos en fin de semana, entre otros.

ELA realizará una asamblea informativa con todas sus delegadas y militantes para valorar el acuerdo este viernes, y la previsión es rubricarlo el 16 de diciembre.

Este acuerdo es fruto de una lucha de más de seis años por parte de las trabajadoras del sector, con casi 60 jornadas de huelga. Sin embargo, el sindicato ha recordado que el problema de las residencias en este territorio es la gestión, “con un afán privatizador donde los cuidados no están en el centro del modelo. En el ámbito de los cuidados, la rentabilidad económica no puede ser lo prioritario”. En ese sentido, ELA ha advertido de que este acuerdo es un paso adelante, pero no es suficiente para cambiar el modelo: “Las patronales son las culpables, pero la Diputación de Álava es la responsable final”.