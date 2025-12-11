Arabako aurrekontuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Elkarrekin Podemosek Arabako aurrekontuen osoko zuzenketa erretiratu du, ELAk adinekoen egoitzetan lortutako akordioaren ondoren

Sindikatuak aurreakordioa iragarri du lurraldeko Erresidentzien eta Etxebizitza Komunitarioen lehen hitzarmenerako, eta horrek Foru Aldundiaren eta koalizio morearen arteko negoziazioak desblokeatzea ekarri du.

Arabako egoitzetako langileak mobolizatzea. Argazkia: ELA

Azken eguneratzea

Elkarrekin Podemos IUk ostegun arratsaldean iragarri du atzera botako duela 2026rako Arabako foru aurrekontuei jarritako osoko zuzenketa, ELA sindikatuak egoitza pribatuetan akordioa lortu ostean.

Koalizioa pozik agertu da langileen eta adineko erabiltzaileen alde lortutako akordioagatik, eta foru aurrekontuak negoziatzeko prest agertu da. David Rodriguez bozeramaileak gogoratu du osoko zuzenketa presio gisa aurkeztu zutela, Aldundiak bere "erantzukizuna" bere gain har zezan eta patronala "duela urte batzuk egin beharko zukeena" egitera bultza zezan, "Arabako egoitza pribatuetako eta etxebizitza komunitarioetako langileen probintziako lehen lan-hitzarmena gauzatu ahal izateko".

Hala ere, Rodriguezek azpimarratu du erabaki horrek ez diola "txeke zuria" ematen Aldundiari, baizik eta negoziaziorako tartea irekitzen duela, "proposamen sorta zabala" defendatzeko, aurkeztu dituzten 71 zuzenketa partzialen bidez, "Arabaren gaurko benetako beharrak erdigunean jartzen dituztenak. Gure aldetik, jakina, ez da inoiz hori lortzeko borondaterik faltako", gaineratu du.

Bihar, ostirala, osoko bilkura izango da EH Bilduk, PPk eta Voxek aurkeztutako gainerako hiru osoko zuzenketak bozkatzeko.

ELAk Arabako lehen hitzarmena lortu du, % 32,5eko soldata-igoerekin

ELA sindikatuak aurreakordioa lortu du Arabako egoitza eta etxebizitza komunitarioen lehen hitzarmenerako, "sektorearen baldintzak prekarizatzen zituen" estatuko testua alde batera utzita. Era berean, 4 urteko indarraldia (2025-2028) eta % 32,5eko soldata-igoerak izango dituzten hobekuntzak lortu ditu, baita 4 urtean 100 orduko lanaldi-murrizketa eta norberaren aukerako 4 egunei eustea eta asteburuetan atseden-egunak handitzea ere, besteak beste.

ELAk informazio-batzar bat egingo du bere ordezkari eta militante guztiekin, ostiral honetan, akordioa baloratzeko, eta aurreikuspenen arabera abenduaren 16an sinatuko da.

Akordio hori sektoreko langileen sei urte baino gehiagoko borrokaren emaitza da, ia 60 greba-egun izan dituena. Hala ere, sindikatuak gogoratu du lurralde horretako egoitzen arazoa kudeaketa dela, "pribatizatzeko grinarekin, non zainketak ez dauden ereduaren erdigunean. Zainketen arloan, errentagarritasun ekonomikoak ezin du lehentasunezkoa izan". Horren ildotik, ELAk ohartarazi du akordioa aurrerapausoa dela, baina ez dela nahikoa eredua aldatzeko: "Patronalak dira errudunak, baina Arabako Aldundia da azken erantzulea".

Araba Podemos Euskadi Ela Sindikatua Adinekoentzako egoitzak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak "legez kontrakotzat eta baliogabetzat" jo ditu Txiki eta Otaegi epaitu zituzten gerra-kontseiluak eta bien exekuzioak

Familiek eskaera egin ondoren, eta Memoria Demokratikoari buruzko 20/2022 Legea aplikatuz, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren aldeko Aitorpen eta Erreparazio Pertsonaleko Adierazpena onartu du Espainiako Gobernuak, "arrazoi politikoengatik" jazarri zituztela, "bermerik gabeko" epaiketetan zigortu zituztela eta "giza eskubideen urraketen biktimak" izan zirela aitortuz.

maddalen iriarte miren echeveste
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iriartek eta Echevestek ika-mika gogorra izan dute, Gipuzkoako aurrekontuak direla eta

Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduk aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketa atzera bota dute taldeek. Gaurko eztabaidan, Maddalen Iriarte EH Bilduren ordezkariak gogor kritikatu du Elkarrekin Podemosek EAJ eta PSE-EE alderdiekin itxitako akordioa, 2026ko kontuak babesteko. Miren Echevestek alderdi morearen eledunak, bere aldetik, koalizio subiranistak ez duela berdin jokatzen Madrilen eta Gipuzkoan.

Gehiago ikusi