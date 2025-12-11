Elkarrekin Podemosek Arabako aurrekontuen osoko zuzenketa erretiratu du, ELAk adinekoen egoitzetan lortutako akordioaren ondoren
Sindikatuak aurreakordioa iragarri du lurraldeko Erresidentzien eta Etxebizitza Komunitarioen lehen hitzarmenerako, eta horrek Foru Aldundiaren eta koalizio morearen arteko negoziazioak desblokeatzea ekarri du.
Elkarrekin Podemos IUk ostegun arratsaldean iragarri du atzera botako duela 2026rako Arabako foru aurrekontuei jarritako osoko zuzenketa, ELA sindikatuak egoitza pribatuetan akordioa lortu ostean.
Koalizioa pozik agertu da langileen eta adineko erabiltzaileen alde lortutako akordioagatik, eta foru aurrekontuak negoziatzeko prest agertu da. David Rodriguez bozeramaileak gogoratu du osoko zuzenketa presio gisa aurkeztu zutela, Aldundiak bere "erantzukizuna" bere gain har zezan eta patronala "duela urte batzuk egin beharko zukeena" egitera bultza zezan, "Arabako egoitza pribatuetako eta etxebizitza komunitarioetako langileen probintziako lehen lan-hitzarmena gauzatu ahal izateko".
Hala ere, Rodriguezek azpimarratu du erabaki horrek ez diola "txeke zuria" ematen Aldundiari, baizik eta negoziaziorako tartea irekitzen duela, "proposamen sorta zabala" defendatzeko, aurkeztu dituzten 71 zuzenketa partzialen bidez, "Arabaren gaurko benetako beharrak erdigunean jartzen dituztenak. Gure aldetik, jakina, ez da inoiz hori lortzeko borondaterik faltako", gaineratu du.
Bihar, ostirala, osoko bilkura izango da EH Bilduk, PPk eta Voxek aurkeztutako gainerako hiru osoko zuzenketak bozkatzeko.
ELAk Arabako lehen hitzarmena lortu du, % 32,5eko soldata-igoerekin
ELA sindikatuak aurreakordioa lortu du Arabako egoitza eta etxebizitza komunitarioen lehen hitzarmenerako, "sektorearen baldintzak prekarizatzen zituen" estatuko testua alde batera utzita. Era berean, 4 urteko indarraldia (2025-2028) eta % 32,5eko soldata-igoerak izango dituzten hobekuntzak lortu ditu, baita 4 urtean 100 orduko lanaldi-murrizketa eta norberaren aukerako 4 egunei eustea eta asteburuetan atseden-egunak handitzea ere, besteak beste.
ELAk informazio-batzar bat egingo du bere ordezkari eta militante guztiekin, ostiral honetan, akordioa baloratzeko, eta aurreikuspenen arabera abenduaren 16an sinatuko da.
Akordio hori sektoreko langileen sei urte baino gehiagoko borrokaren emaitza da, ia 60 greba-egun izan dituena. Hala ere, sindikatuak gogoratu du lurralde horretako egoitzen arazoa kudeaketa dela, "pribatizatzeko grinarekin, non zainketak ez dauden ereduaren erdigunean. Zainketen arloan, errentagarritasun ekonomikoak ezin du lehentasunezkoa izan". Horren ildotik, ELAk ohartarazi du akordioa aurrerapausoa dela, baina ez dela nahikoa eredua aldatzeko: "Patronalak dira errudunak, baina Arabako Aldundia da azken erantzulea".
Zure interesekoa izan daiteke
Eragile politiko eta sozialek 'Txiki' eta Otaegiren aitortza txalotu eta bide horretan jarraitzea eskatu dute
'Txiki' eta Otaegiren familiek urte hasieran aurkeztu zuten aitortza eskaria, Memoria Demokratikoaren Legea oinarri hartuta, eta duela bi aste eman zuen Espainiako Gobernuak aldeko ebazpena.
Josu Urrutikoetxea kontrolpean libre utzi du Frantziako Fiskaltzak
Espainiako Auzitegi Nazionalak haren aurka igorritako euroaginduaren haritik eman du erabakiaren berri Frantziak, Euskadi Irratiak jakin ahal izan duenez.
Denis Itxaso: "Etxebizitzaren arazoak konponbidea du eta Euskadik badu plan bat horretarako"
Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak uste du Etxebizitza Arloko Premiazko Neurrien Legea onartuta, Eusko Jaurlaritza aurrera doala "EH Bilduren eta PPren arteko su gurutzatuaren erdian". "Gobernuak errei zentral bat okupatzen du herritarren arazo zentral baten aurrean", gaineratu du Itxasok.
Joxerramon Bengoetxeak akordioak lortzeko borondatea ikusten du, bai Jaurlaritzan eta bai EHUn ere
Joxerramon Bengoetxeak azaldu duenez, Jaurlaritzak eta EHUk asteak daramatzate bilerak egiten. "Kontraste garrantzitsuak izan ditugu gure artean", baina bi aldeek "borondatea" dute "bi aldeentzako akordio onena bilatzeko", azaldu du.
Antxon Alonso enpresaria atxilotu dute, Bizkaian, Leire Diez eta EIPSren presidente ohia atxilotu dituzten polizia-operazioan
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa miaketak egiten ari da Madrilen, Sevillan eta Zaragozan, tartean, Forestalia enpresak Zaragozan duen egoitzan.
Espainiako Gobernuak "legez kontrakotzat eta baliogabetzat" jo ditu Txiki eta Otaegi epaitu zituzten gerra-kontseiluak eta bien exekuzioak
Familiek eskaera egin ondoren, eta Memoria Demokratikoari buruzko 20/2022 Legea aplikatuz, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren aldeko Aitorpen eta Erreparazio Pertsonaleko Adierazpena onartu du Espainiako Gobernuak, "arrazoi politikoengatik" jazarri zituztela, "bermerik gabeko" epaiketetan zigortu zituztela eta "giza eskubideen urraketen biktimak" izan zirela aitortuz.
Gazako genozidioaren arduradunek kontuak emango dituztela esan dio Sanchezek Abbasi
Palestinako Aginte Nazionaleko presidenteak Espainia bisitatu du bigarren aldiz, Gobernuak Estatu gisa onartu ondoren.
Abalosek Kongresuko eskubideak galdu ditu eta kartzelan dagoen bitartean ezin izango du bozkatu
Ministro ohi sozialistak ez du Gorteen ordainsari ekonomikorik jasoko.
Iriartek eta Echevestek ika-mika gogorra izan dute, Gipuzkoako aurrekontuak direla eta
Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduk aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketa atzera bota dute taldeek. Gaurko eztabaidan, Maddalen Iriarte EH Bilduren ordezkariak gogor kritikatu du Elkarrekin Podemosek EAJ eta PSE-EE alderdiekin itxitako akordioa, 2026ko kontuak babesteko. Miren Echevestek alderdi morearen eledunak, bere aldetik, koalizio subiranistak ez duela berdin jokatzen Madrilen eta Gipuzkoan.