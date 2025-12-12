ALAVA
Alegría entre el personal de las residencias alavesas por la resolución del conflicto, tras 6 años de lucha

Euskaraz irakurri: Pozik hartu dute Arabako erresidentzietako langileek gatazkaren konponbidea, 6 urteko borrokaren ondoren
EITB

Se ha aprobado un aumento del salario de un 32,5% y llegarán a ganar 1.500 euros brutos al mes. Agradecen, además, que Elkarrekin-Podemos haya puesto este tema como condición para aprobar los presupuestos. 

Araba-Álava Residencia de Ancianos Economía

