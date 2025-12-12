Alegría entre el personal de las residencias alavesas por la resolución del conflicto, tras 6 años de lucha
Se ha aprobado un aumento del salario de un 32,5% y llegarán a ganar 1.500 euros brutos al mes. Agradecen, además, que Elkarrekin-Podemos haya puesto este tema como condición para aprobar los presupuestos.
Profesionales médicos navarros se suman a la huelga general de facultativos del Estado
Hoy se ha celebrado una concentración frente al Centro de Consultas Príncipe de Viana. Si bien, los médicos de Osasunbidea, al ser ya funcionarios, no reclaman un Estatuto propio como el resto de médicos del Estado, reclaman igualmente mejoras en las condiciones laborales, como poner fin a las guardias de 24 horas, la reducción del número de horas semanales de trabajo y la disponibilidad de tiempo de descanso suficiente, entre otros.
PNV y PSE-EE aprobarán en solitario los presupuestos de Bizkaia tras no lograr acuerdos con la oposición
Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado las tres enmiendas a la totalidad de la oposición, por lo que y el proyecto presupuestario continuará su trámite.
Los aeropuertos de Euskadi alcanzan los 581.000 pasajeros en el mes de noviembre
Según ha informado Aena, el Aeropuerto de Bilbao ha cerrado noviembre con 526 994 pasajeros, el Aeropuerto de San Sebastián con 31 918 y el de Vitoria-Gasteiz con 22 187.
El Ministerio de Consumo decide sancionar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, según Facua
En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro.
El IPC interanual se mantiene en el 3,2 % en la CAV y repunta al 3 % en Navarra, en noviembre
Por otra parte, el IPC definitivo de noviembre confirma que las pensiones se revalorizarán un 2,7 % en 2026.
La Junta extraordinaria de Talgo vota hoy el acuerdo para la entrada de Sidenor y SEPI
Sidenor, acompañado de las fundaciones BBK y Vital y del fondo público del Gobierno Vasco Finkatuz, se hará con el 29,76 % de la compañía por 156,67 millones, a un precio de 4,25 euros por acción, que estaba en manos de la instrumental Pegaso (de la que forman parte el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) y de otros accionistas minoritarios.
El Gobierno Vasco confía en que haya una solución para evitar una reducción del 70 % en la cuota del verdel
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, considera inadmisible que "unos Estados estén sobrepescando sin ninguna cuota establecida" y otros tengan que "hacer un esfuerzo tan grande con una reducción de 70 %".
PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda
La proposición de ley impulsada por los socios de la coalición de gobierno impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y permite rebajar el porcentaje de VPO que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas del 75 % al 60 %. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.