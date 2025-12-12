ARABA
Pozik hartu dute Arabako erresidentzietako langileek gatazkaren konponbidea, 6 urteko borrokaren ondoren

EITB

Soldata % 32,5 igoko zaie eta hilean 1.500 euro gordin irabaztera iritsiko dira. Elkarrekin-Podemosek aurrekontuak onartzeko baldintza gisa gai hau jarri izana eskertu dute. 

