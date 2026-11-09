El peaje de la AP-68 en Araba se rebaja desde este miércoles hasta un 70%

Este miércoles, 11 de noviembre, la gestión de la AP-68 pasará a manos de la Diputación Foral de Álava y con ella llegan importantes cambios. El más relevante: la rebaja en las tarifas de hasta un 70 % en el tramo alavés.

Así, los turismos pasarán a pagar 6 céntimos de euro por kilómetro recorrido. Esto se traduce en que el tramo alavés entre Vitoria y Bilbao pasará a costar 90 céntimos de euro, frente a los 3,52 euros actuales; mientras que los 55 kilómetros del tramo alavés, comprendidos entre Zambrana y la muga con Bizkaia, costarán 3,35 euros frente a los 11,20 euros actuales.

A estas cantidades hay que sumarles la parte vizcaína de la carretera, que supone una suma de 3,35 euros más entre Bilbao y la muga entre los dos territorios. En total, la autopista costará 4,25 euros entre Vitoria y Bilbao, y 6,70 desde Zambrana hasta Bilbao. Por su parte, desde Zambrana hasta Zaragoza, la autopista pasará a ser gratuita.

En cuanto a los vehículos pesados, en función si son de tipo I o II, pagarán por la parte alavesa entre 18 y 20 céntimos el kilómetro. Esto es, 9,90 y 11,45 euros, respectivamente, frente a los 20 y 23 euros actuales, a lo que hay que sumar la parte gestionada por Interbiak, en Bizkaia.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor la medianoche entre el martes y el miércoles, cuando la explotación de la AP-68 por parte de una empresa privada vence de forma definitiva.

Las cámaras toman el relevo del ticket

La instalación de nuevas cámaras inteligentes en los puntos de acceso que permiten identificar matrículas harán que el ticket pase a ser historia. Esto permitirá identificar a los vehículos con sus recorridos y con la tarifa aplicable a cada uno de ellos, con lo que evitarán que las personas usuarias tengan que recoger un ticket al ingresar a la autopista.

Despliegue por fases

El nuevo sistema entrará en vigor de forma progresiva. El primer paso será este miércoles, con la entrada en vigor de nuevas tarifas. En esta primera fase, todos los trayectos en dirección sur serán tarificados sólo como el tramo entre Altube y el límite provincial con Bizkaia así como los trayectos internos en Araba.

En cambio, los vehículos que circulen dirección sur abonarán toda la tarifa. Lo que sí estará operativa será la tarificación en los trayectos internos de Araba.