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Bermeo limitará los alquileres al ser declarada por el Gobierno Vasco como zona tensionada

La calificación de zona de mercado residencial tensionado permitirá limitar el precios de los alquileres durante los próximos tres años.
bermeo iturria Unai Urresti Castrillo
Imagen del municipio de Bermeo. Foto: Unai Urresti Castrillo
Euskaraz irakurri: Bermeok alokairuak mugatuko ditu, Eusko Jaurlaritzak eremu tentsionatu izendatuta

Agencias | EITB

Última actualización

Bermeo se suma a la lista de localidades vascas declaradas como zona tensionada, lo que permitirá establecer medidas tendentes a evitar aumentos en los precios de los alquileres. La orden aprobada por el Gobierno Vasco entrará en vigor cuando el Ministerio lo incluya en su resolución trimestral.

El Ayuntamiento de Bermeo solicitó el pasado 6 de marzo su inclusión en la lista de municipios tensionados, justificando la solicitud en la subida de los alquileres entre 2018 y 2023, que el consistorio cifró en un 20,20%, casi cuatro puntos más que la subida del IPC en Euskadi, situada en un 16,5% para el mismo periodo. La Ley por el derecho a la Vivienda establece una diferencia de tres puntos porcentuales entre ambas cifras para justificar la declaración.

Así, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ordenó el pasado 17 de julio la declaración de la villa marinera como zona de mercado residencial tensionado y, una vez agotados los plazos de audiencia, el Boletín Oficial del País Vasco ha publicado hoy la declaración. No obstante, su entrada en vigor tendrá que esperar al siguiente boletín trimestral del Ministerio. La última de estas resoluciones fue el 3 de noviembre y supuso la incorporación de Sopela, Urduliz y Bergara. De los 32 municipios que el Gobierno Vasco identificó como susceptibles de esta declaración, son ya 21 los que la han obtenido.

La declaración obliga a redactar un plan específico con medidas correctoras y su calendario, aplicará el tope del sistema estatal a los grandes tenedores (aquellos que tengan más de 5 viviendas) y, en el resto de los casos, la renta de nuevos contratos no podrá superar más del 10% la del último contrato vigente. 

Bermeo Vivienda Denis Itxaso Bizkaia Sociedad

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