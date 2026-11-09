Detenidos dos jóvenes en Pamplona por la doble agresión homófoba ocurrida el pasado viernes

Dos jóvenes han sido detenidos y están a la espera de pasar a disposición judicial investigados por los delitos de agresión y de odio, tras su presunta participación en la agresión homófoba sufrida por otros dos jóvenes en la madrugada del viernes día 6 de noviembre en Pamplona.

Según han confirmado fuentes de la Policía Municipal, uno de los detenidos fue arrestado en la madrugada del sábado al domingo, un día después de la agresión. El otro joven ha sido detenido en la mañana de este lunes, después de presentarse de forma voluntaria en las dependencias del cuerpo municipal que investiga los hechos.

Además, una tercera persona, que al parecer se encontraba con los supuestos agresores pero no participó, ha declarado también ante la Policía Municipal.

Por su parte, las mismas fuentes han señalado que las víctimas, dos jóvenes, han presentado una denuncia tras ser agredidos en la calle en el Casco Viejo de Pamplona, como consecuencia de lo cual sufrieron heridas de las que fueron atendidos en centros sanitarios.