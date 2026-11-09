Los nacimientos bajan en Euskadi un 1,7 % en el segundo trimestre de 2026

La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ha registrado en este segundo trimestre del año 3249 nacimientos, lo que supone 56 nacimientos menos (-1,7 %) respecto al mismo período de 2025, según datos elaborados por Eustat. Por territorios, Bizkaia lidera el descenso, con un 3,9 % menos, seguida de Álava (-0,4 %). Por contra, Gipuzkoa ha sido el único territorio que ha sumado nacimientos este segundo trimestre, concretamente un 0.9 % más, hasta un total de 1.150.

En cuanto a la edad de las madres, la mayoría (35,7 %) tenía entre 30 y 34 años, seguidas de cerca (32,2 %) por las de 35-39 años. La estadística destaca que las madres de entre 25 y 29 años (13,2 %) fueron más que las de 40 años o más (11,5 %). Es residual, un 7,4 %, el porcentaje de mujeres que han sido madres con menos de 25 años.

En más de la mitad de los nacimientos, se trataba del primer hijo o de la primera hija, y más de un tercio correspondía a segundos o segundas. Un 13,1 % eran terceros o posteriores, un 0,3 % menos que en el mismo trimestre de 2025.

También es reseñable que los nacimientos fuera del matrimonio suponen más de la mitad del total (52,3 %), cifra superior a la del segundo trimestre de 2025 (50,1 %). Por territorios, Álava y Bizkaia mostraron porcentajes superiores, un 54,9 % y un 54,4%, respectivamente, mientras que en Gipuzkoa este porcentaje fue inferior, del 48,3 %.

Eustat aporta datos de nacionalidad de las madres, y revela que el 24,1 % de los nacimientos ocurridos en Euskadi durante este periodo, la madre tenía nacionalidad extranjera (caída de 1,4 puntos). El territorio con más madres de nacionalidad extranjera es Álava (31,5 %), frente al 21,5 % de Bizkaia y al 24,4 % de Gipuzkoa.

Por último, entre abril y junio, el mayor número de nacimientos se producido en mayo, con 1117 nacimientos (34,4 %); seguido por junio, con 1077 (33,1 %), y por abril, con 1055 niños y niñas (32,5 %).