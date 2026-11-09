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Los nacimientos bajan en Euskadi un 1,7 % en el segundo trimestre de 2026

Por territorios, destaca la caída interanual de Bizkaia, con un 3,9 %. Por contra, Gipuzkoa representa el único territorio donde la natalidad ha subido, aunque lo ha hecho ligeramente (0,9 %). Álava se sitúa entre ambos, con una bajada del 0,4 %.
(Foto de ARCHIVO) Imagen de los pies de un bebé. El Ayuntamiento de València supera las 1.500 solicitudes de ayudas de natalidad y conciliación durante el primer semestre de 2026. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/7/2026
Los nacimientos han descendido este segundo trimestre del año. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iaz baino % 1,7 haur gutxiago jaio dira EAEn bigarren hiruhilekoan

EITB

Última actualización

La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ha registrado en este segundo trimestre del año 3249 nacimientos, lo que supone 56 nacimientos menos (-1,7 %) respecto al mismo período de 2025, según datos elaborados por Eustat. Por territorios, Bizkaia lidera el descenso, con un 3,9 % menos, seguida de Álava (-0,4 %). Por contra, Gipuzkoa ha sido el único territorio que ha sumado nacimientos este segundo trimestre, concretamente un 0.9 % más, hasta un total de 1.150.

En cuanto a la edad de las madres, la mayoría (35,7 %) tenía entre 30 y 34 años, seguidas de cerca (32,2 %) por las de 35-39 años. La estadística destaca que las madres de entre 25 y 29 años (13,2 %) fueron más que las de 40 años o más (11,5 %). Es residual, un 7,4 %, el porcentaje de mujeres que han sido madres con menos de 25 años. 

En más de la mitad de los nacimientos, se trataba del primer hijo o de la primera hija, y más de un tercio correspondía a segundos o segundas. Un 13,1 % eran terceros o posteriores, un 0,3 % menos que en el mismo trimestre de 2025.

También es reseñable que los nacimientos fuera del matrimonio suponen más de la mitad del total (52,3 %), cifra superior a la del segundo trimestre de 2025 (50,1 %). Por territorios, Álava y Bizkaia mostraron porcentajes superiores, un 54,9 % y un 54,4%, respectivamente, mientras que en Gipuzkoa este porcentaje fue inferior, del 48,3 %.

Eustat aporta datos de nacionalidad de las madres, y revela que el 24,1 % de los nacimientos ocurridos en Euskadi durante este periodo, la madre tenía nacionalidad extranjera (caída de 1,4 puntos). El territorio con más madres de nacionalidad extranjera es Álava (31,5 %), frente al 21,5 % de Bizkaia y al 24,4 % de Gipuzkoa.

Por último, entre abril y junio, el mayor número de nacimientos se producido en mayo, con 1117 nacimientos (34,4 %); seguido por junio, con 1077 (33,1 %), y por abril, con 1055 niños y niñas (32,5 %).

 

Eustat Comunidad Autonóma Vasca Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Sociedad

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