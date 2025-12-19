Las Juntas de Álava aprueban el proyecto de presupuestos de 2026 con los votos de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU

Las Juntas Generales de Álava han aprobado este viernes el proyecto de presupuestos para 2026 con los votos a favor de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU y el rechazo de PP, EH Bildu y Vox. Tras su aprobación, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha denunciado la actitud "prepotente" de EH Bildu frente al presupuesto y ha acusado al PP de estar "en confrontación permanente".

El proyecto de presupuestos forales para 2026 ha salido adelante tras el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU, que retiró su enmienda a la totalidad y llegó a un acuerdo con el Gobierno foral tras el pacto alcanzado en el conflicto de las residencias privadas de Álava.

La diputada foral de Hacienda, Itziar Gonzalo, ha señalado durante su intervención en el Pleno que el proyecto se ha "reforzado tras el acuerdo alcanzado, que ha enriquecido las cuentas con aportaciones que mejoran su alcance y con clara vocación de estabilidad".

De la misma manera, el portavoz de PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha valorado este acuerdo entre "tres partidos distintos, con visiones en algunos casos contrapuestas, pero a los que ha unido la voluntad de llevar a mayores y mejores cotas de bienestar".

Por su parte, el portavoz del PSE-EE, Josu López, ha señalado que la orientación del presupuesto es "ordenar, priorizar y utilizar" los recursos públicos para "mantener y acrecentar el nivel de vida en Álava".

Desde Elkarrekin Podemos-IU, su portavoz, David Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por los logros alcanzados y por el "giro progresista" que ha dado el proyecto de presupuestos, en referencia a los cinco pactos alcanzados.



Entre ellos, ha destacado el impulso del convenio de residencias privadas en Álava, que estará dotado con casi ocho millones y medio de euros para los próximos tres años; la partida de 12 millones de euros para complementar medidas de acceso a la vivienda; los 2,7 millones para un nuevo recurso foral destinado a las personas que viven en situación de sinhogarismo; o las partidas para la gratuidad total del transporte foral a estudiantes menores de 20 años.

EH Bildu, PP y VOX votan en contra

Desde EH Bildu han considerado que el presupuesto "sigue siendo insuficiente" y que se ha "perdido la oportunidad de seguir reorientando las políticas" de la Diputación, ha señalado su portavoz, Eva López de Arroyabe, durante su intervención. "Con este giro queda claro que esta Diputación, una vez más, no tiene claro un rumbo definido para las políticas públicas en un momento en el que Alaba más lo necesita", ha incidido.



Por su parte, desde el PP han señalado que este acuerdo trae "gasto ideológico" y "recetas que inciden en presupuestos equivocados y fallados", ha declarado su portavoz, Iñaki Oyarzabal. El popular ha declarado que el incremento de la recaudación "no es ningún éxito", y que el problema de la Diputación no es de recursos, sino de "mala gestión".



El portavoz de Vox, Jonathan Romero, ha coincidido en su intervención en que los presupuestos son "peores, más radicales y más ideológicos". "Se han incorporado nuevas partidas que responden a las obsesiones de la extrema izquierda, pero que no responden a ninguna necesidad real de Álava", ha destacado.

