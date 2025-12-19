ERABAKIA
Arabako Batzar Nagusiek 2026ko aurrekontuen proiektua onartu dute, EAJren, PSEren eta Elkarrekin Podemos-IUren botoekin

Datorren urterako aurrekontuak onartu egin dira Elkarrekin Podemos-IUren babesaren ostean, osoko zuzenketa kendu eta Foru Gobernuarekin akordio batera iritsi baitzen, Arabako egoitza pribatuen inguruan ados jarri ondoren.

(Foto de ARCHIVO) Pleno de las Juntas de Álava REMITIDA / HANDOUT por DFA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/10/2025

Arabako Batzar Nagusiak. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arabako Batzar Nagusiek 2026rako aurrekontuen proiektua onartu dute ostiral honetan, EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemos-IU alderdien aldeko botoekin eta PP, EH Bildu eta Vox alderdien ezezkoarekin. Onartu ostean, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak EH Bilduren jarrera "prepotentea" salatu du, eta PPri "etengabeko konfrontazioan" egotea leporatu dio.

2026rako foru aurrekontuen proiektua aurrera atera da Elkarrekin Podemos-IUren babesarekin; izan ere, aurreko astean osoko zuzenketa erretiratu zuen, eta Arabako egoitza pribatuen inguruan akordioa lortu zuen Foru Gobernuarekin.

Testuinguru horretan, Itziar Gonzalo Ogasuneko foru diputatuak Osoko Bilkuran adierazi duenez, proiektua "indartu egin da lortutako akordioaren ondoren, horren irismena zabaltzen duten ekarpenekin, eta egonkortasunerako bokazio argiarekin".

Era berean, Iñaki Ruiz de Galarreta EAJko bozeramaileak "hiru alderdi ezberdinen arteko akordioa" goraipatu du, "kasu batzuetan kontrajarriak diren ikuspegiekin, baina herritarren ongizatea hobetzeko borondatearekin".

Bestalde, Josu Lopez PSE-EEko bozeramaileak adierazi du aurrekontu hauek baliabide publikoak "ordenatzea, lehenestea eta erabiltzea" helburu dutela, "Arabako herritarren bizi-maila mantendu eta hobetzeko".

Ildo horretatik, Elkarrekin Podemos-IUko bozeramaile David Rodriguez pozik agertu da lortutako akordioarekin, eta aurrekontuek "aurrerakoiagoa den norabidea" hartu dutela txalotu du, haiekin lortutako bost akordioen harira.

Horien artean, honako hauek nabarmendu ditu: Arabako egoitza pribatuen hitzarmena bultzatzea, datozen hiru urteetarako ia zortzi milioi eta erdi euroko zuzkidura izango duena; etxebizitza eskuratzeko neurriak bultzatzeko 12 milioi euroko partida; etxegabetasun-egoeran bizi diren pertsonentzako foru-baliabide berri baterako 2,7 milioi euro; edota 20 urtetik beherako ikasleentzako foru-garraioaren doakotasunerako partidak.

EH Bildu, PP eta VOX, kontra

EH Bilduren arabera, ordea, aurkeztutako aurrekontuak "ez dira nahikoak", eta Aldundiaren "politikak birbideratzen jarraitzeko aukera galdu da", adierazi du Eva Lopez de Arroyabe bozeramaileak. "Norabide horrekin argi geratu da Aldundiak, beste behin, ez duela argi politika publikoetarako norabide zehatzik, Arabak gehiago behar duen unean", azpimarratu du.

Iñaki Oyarzabal PPren bozeramaileak adierazi duenez, akordio horrek "gastu ideologikoa" eta "aurrekontu oker eta huts eginetan eragina duten errezetak" dakartza. Horren esanetan, diru-bilketaren igoera "ez da batere arrakastatsua", eta Aldundiaren arazoa ez da baliabideena, "kudeaketa txarrarena" baizik.

Azkenik, Jonathan Romero Voxeko bozeramaileak esan du aurrekontuak "okerragoak, erradikalagoak eta ideologikoagoak" direla. "Partida berriak sartu dira, ezker muturraren obsesioei erantzuten dietenak, baina Arabako benetako beharrizanei erantzuten ez dietenak", nabarmendu du.

Arabako Aldundiak eta Elkarrekin Podemosek 31 milioi euroko diru-partidak onartu dituzte 2028ra arte
Araba Arabako Foru Aldundia Euskal Autonomia Erkidegoa Alderdi Politikoak Politika

