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Los sindicatos vascos califican de "éxito rotundo" la huelga del 11N

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 11Nko greba "erabateko arrakasta" izan dela adierazi dute euskal sindikatuek

Agencias | EITB

Última actualización

ELA ha opinado que la movilización "histórica" por la vivienda de ayer "obliga" a los Gobiernos vasco y navarro, así como a diputaciones y ayuntamientos, a tomar decisiones en contra de la especulación y en favor de garantizar el acceso a la vivienda. LAB, por su parte, ha señalado que la "extraordinaria" respuesta a la huelga por la vivienda "ha colocado en el centro de la agenda política" este asunto. 

Sindicato Ela Sindicato LAB Huelgas Economía Vivienda

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