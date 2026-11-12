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Los sindicatos vascos califican de "éxito rotundo" la huelga del 11N
Euskaraz irakurri: 11Nko greba "erabateko arrakasta" izan dela adierazi dute euskal sindikatuek
ELA ha opinado que la movilización "histórica" por la vivienda de ayer "obliga" a los Gobiernos vasco y navarro, así como a diputaciones y ayuntamientos, a tomar decisiones en contra de la especulación y en favor de garantizar el acceso a la vivienda. LAB, por su parte, ha señalado que la "extraordinaria" respuesta a la huelga por la vivienda "ha colocado en el centro de la agenda política" este asunto.
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