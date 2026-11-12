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Atzoko grebaren "erabateko arrakasta" nabarmendu dute euskal sindikatuek
ELAren iritziz, etxebizitzaren aldeko mobilizazio "historikoak" behartu egingo ditu Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua eta foru aldundiak eta udalak espekulazioaren aurkako eta etxebizitzaren aldeko erabakiak hartzera. LABek, bestalde, azpimarratu du grebaren "erantzun zabalak" agenda politikoaren erdigunean jarri duela etxebizitzaren gaia.
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