LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: greba orokorraren biharamuna, hauteskunde kanpainaren hasiera eta etxebizitza-dekretuak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Numerosas personas durante la manifestación por la huelga general convocada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea y Etxebizitza Sindikatu Sozialistak, a 11 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios en colaboración con colectivos sociales como el Sindicato de Inquilinas, para reivindicar salarios y vivienda dignos frente al encarecimiento del coste de la vida. David de Haro / Europa Press 11/11/2026

A11ko greba orokorraren irudia. Argazkia: Europa Press.

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 12an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-Greba orokorraren biharamuna: milaka pertsonak Hego Euskal Herriko lau hiriburuetako kaleak hartu dituzte asteazkenean, etxebizitza eskubide unibertsala eta soldata duinak aldarrikatzeko. ELAk, LABek, ESKk, Steilasek, Etxaldek, Hiruk, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareak eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak deitutako greba orokorraren harira egin dute, eta "oso arrakastatsua" izan dela nabarmendu dute. Goizean hainbat istilu izan dira Poliziarekin, eta 17 pertsona atxilotu dituzte.

-Hauteskunde-kanpaina hasi egingo da: gaur gauerdian hasiko da ofizialki hauteskunde-kanpaina. Alderdi politikoek egunaren azken orduak aprobetxatuko dituzte irekiera-ekitaldiak egiteko Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Etxebizitza eztabaidagai nagusietako bat izango da kanpainan.

-Etxebizitza-dekretuak: etxebizitza dekretuak behin betiko onartuko ala indargabetuko dituzte gaur Kongresuan. Hauteskundeak aurreratzearen ondorioz Gorteak deseginda daudenez, Diputazio Iraunkorra arduratuko da testuak baliozkotzeaz edo indargabetzeaz. Bigarren dekretuak, maizterrentzako kalte-ordaina aurreikusten duenak, ez du aldeko gehiengorik baliozkotzeko.

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