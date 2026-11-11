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Greba arrakastatsua industrian eta ia sektore guztietan, sindikatuen arabera

Iragarkia
18:00 - 20:00

Argazkia: EITB.

EITB

Azken eguneratzea

Azaroaren 11ko greba orokorraren jarraipena historikotzat jo dute deialdia egin duten sindikatuek. Guztiek nabarmendu dute ia jarduera guztiak gelditu egin direla, eta, beste behin, langileen konpromisoa eskertu dute. 

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