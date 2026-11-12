Siemens Gamesa mozkinetara itzuli da, sei urtez galeretan izan ondoren
Zamudion egoitza duen konpainiak zortzi milioi euroko irabaziak izan ditu azken ekitaldi fiskalean, aurreko urtean 1.364 milioi euroko galerak izan ondoren. Lurreko aerosorgailuen negozioaren susperraldiak eta itsasokoen jardun onak bultzatu dituzte emaitzak.
Siemens Gamesak zortzi milioi euroko irabaziak izan ditu 2026ko ekitaldi fiskalean, apartekoak kontuan hartu aurretik. Aurreko ekitaldian, berriz, 1.364 milioi euroko galerak izan zituen. Hala, sei urtez jarraian galerak izan ondoren, zenbaki gorrietatik atera da konpainia. Sei urte horietan, guztira, 10.000 milioi euro inguruko galerak pilatu ditu.
Lurreko aerosorgailuen negozioaren susperraldiari esker hobetu ditu emaitzak Gamesak, itsasoko eolikoen jardun onari ere esker. Siemens Energy bere enpresa nagusiak argitaratutako datuen arabera, Gamesaren emaitza apartekoak kontuan hartu aurretik ia 1.400 milioi euro hobetu da aurreko ekitaldiarekin alderatuta. Hala, ustiapen-errentagarritasuna % 0,1ekoa izan da, aurreko urteko -% 13,1aren aldean.
Emaitza positibo horiek konpainiaren suspertze-planaren aurrerapausoa dira. Gamesak Zamudion du egoitza, eta 2.600 langile ditu Euskadin eta Nafarroan. Hainbat urtez lan-doikuntzak egin eta aktiboak saldu ondoren, beste etapa bati ekiteko prest dago enpresa.
Maria Ferraro Siemens Energyko finantza zuzendariak Gamesaren bilakaera eta hazten jarraitzeko duen ahalmena nabarmendu ditu. Horretarako, berregituraketa-prozesuarekin jarraitzea eta sektore eolikoaren garapena baliatzea izango ditu oinarri.
Siemens Energyk % 167,5 gehiago irabazi du
Siemens Gamesaren enpresa nagusiak, Siemens Energyk, 3.783 milioi euroko irabazi garbia izan du 2026ko ekitaldi fiskalean, aurreko urtean baino % 167,5 gehiago. Taldearen diru-sarrerak % 15,5 hazi dira, 44.200 milioi eurora iritsi arte, azpiegitura elektrikoen eskari handiari esker.
Eskaera berriak % 18,8 hazi dira, 68.100 milioi eurora arte. Gamesaren kasuan, ordea, eskaera berriak % 31,1 jaitsi dira, 5.900 milioi eurora arte. Aurreko ekitaldian Baltiko itsasoan kontratu garrantzitsuak lortu zituen konpainiak.
2027ko ekitaldiari begira, Siemens Energyk espero du Gamesaren egoera egonkortzea, apartekoak kontuan hartu aurreko errentagarritasun-marjina gordinaren % 0 eta % 2 arteko mailarekin. 2030erako, berriz, fabrikatzaile eolikoak % 8 eta % 10 arteko marjina lortzea eta 1.000 milioi euroko irabazia izatea da taldearen helburua.