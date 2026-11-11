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Erandioko 'Los Ochos'-ek Deustuko zubia moztu dute sofa-hesi batekin

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Erandioko Los Ochos auzoko bizilagunek Bilboko manifestazioetan parte hartu dute eta Deustuko zubia sofa hesi batekin moztu dute. 

Etxebizitza Erandio Ekonomia

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