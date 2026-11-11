GREBA OROKORRA
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Manifestazio jendetsuak euskal hiriburuetan

Iragarkia
Greba Orokorra. Euskal gehiengo sindikalaren manifestazioa Donostian.
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan eta hainbat udalerritan manifestazio jendetsuak egin dituzte eguerdian, eta kaleak hartuko dituzte berriro ere arratsaldeko seietan.

Donostia Bilbo Iruñea Gasteiz Ekonomia

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