Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Manifestazio jendetsuak euskal hiriburuetan
Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan eta hainbat udalerritan manifestazio jendetsuak egin dituzte eguerdian, eta kaleak hartuko dituzte berriro ere arratsaldeko seietan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Greba arrakastatsua industrian eta ia sektore guztietan, sindikatuen arabera
ZUZENEAN
Duela min.
Istiluak, Bilbo erdigunean
ZUZENEAN
Duela min.
Hegaldiak bertan behera, grebaren eraginez: 11 Bilbon, eta bana Iruñean, Gasteizen eta Donostian
ZUZENEAN
Duela min.
Irakaskuntzan “babes zabala” izan du grebak, baina “gehiegizko” zerbitzu minimoak salatu dituzte sindikatuek
ZUZENEAN
Duela min.
Gutxienez 13 pertsona atxilotu eta 155 identifikatu ditu Poliziak Hego Euskal Herrian, grebaren testuinguruan
ZUZENEAN
Duela min.
Piketeek Bilborako San Mamesko sarrera moztu dute
ZUZENEAN
Duela min.
Sindikatuen arabera, grebak enpresa eta saltoki ugari geldiarazi ditu
ZUZENEAN
Duela min.
Greba orokorrak kaleak hartzeko deia egin du, etxebizitza-eskubidearen eta soldata hobeen alde
ZUZENEAN
Duela min.
Auzitegiak absolbitu egin ditu Osakidetzaren lan eskaintza publikoan izandako ustezko filtrazioengatik auzipetutako bi lagunak
Gehiago ikusi