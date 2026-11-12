Bizkaiko erreforma fiskalaren ildo nagusiak itxi dituzte EAJk eta PSE-EEk, kenkari batzuen inguruan desadostasuna mantentzen bada ere
Zuzenketak aurkezteko epea asteazken honetan amaitu ostean, irailean lortutako akordioa isla den neurri sorta bat adostu dute EAJk eta PSE-EEk. Hala ere, sozialistek puntu batzuetan euren desadostasuna mantentzen dute, eta beste 13 zuzenketa gehitu dituzte.
EAJk eta PSE-EEk Bizkaiko erreforma fiskalaren oinarrizko ildoak adostu dituzte, eta neurri sorta bateratu batean islatu dira, irailean lortu zuten gutxieneko itunaren ildotik.
Asteazken honetan zuzenketak aurkezteko epea amaitu ostean, Jaurlaritzako gobernu-kideek hainbat neurri adostu dituzte, baina sozialistek zenbait puntutan ez daude ados eta beste 13 zuzenketa egin dituzte. Hala, PSE-EEk aseguru mediko pribatuengatik edo gimnasioko kuotengatik kenkariak kentzea eskatu du, baita zuzendarientzako bonusak ere.
Adostutako neurri bateratuen artean, eta ikasturte politikoaren hasieran aurkeztu zirenen artean, gazteentzako Ondare Eskualdaketen gaineko zerga murriztea edo birgaitze-lanetarako hobekuntza fiskalak daude.
Hala ere, bi alderdiek balorazio positiboa egin dute eta akordioarekin pozik agertu dira. EAJko iturriek azpimarratu dutenez, zuzenketa bateratuek irailean adostutakoa islatzen dute eta "pertsonen bizitza hobetzea" lortzen dute. Bestalde, sozialistek "garrantzi handiko akordioa" dela uste dute, etxebizitzaren arloan hitzartutakoagatik, eta behin betiko bozketa baino lehen akordio gehiago lortzeko aukera dagoela uste dute.