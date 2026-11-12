Kongresuak Etxebizitza dekretua babestu egin du, eta alokairuak automatikoki berritzen zituen dekretua baliogabetu
87 urteko Maricarmen Abascalen etxegabetzearen ondorioz Espainiako Gobernuak proposatutako neurri gehienak aurrera atera dira, aldeko 35 botorekin eta kontrako 34rekin. Hala ere, ez du lortu alokairuak automatikoki berritzeko dekretua baliozkotzea.
Kongresuko Diputazio Iraunkorrak baliozkotu egin du gaur, ostegunarekin, etxebizitza eskuragarriago egiteko eta espekulazioa geldiarazteko Espainiako Gobernuak sustatutako lege-dekretua, baina baztertu egin du alokairu-kontratuak automatikoki berritzeko egin nahi zuen beste dekretua.
Azaroaren 29ko hauteskunde kanpainaren bezperan eta etxebizitzaren aldeko greba orokorra egin eta 24 ordura, Espainiako Gobernuak aurrera atera ditu 87 urteko Maricarmen Abascalen etxegabetzearen ondorioz onartutako neurri gehienak, aldeko 35 botorekin (PSOE, Suma, ERC, Bildu, EAJ eta Podemos) eta kontrako 34rekin (PP, Vox eta Junts).
Hala ere, ezin izan du alokairuak automatikoki berritzeko dekretua baliozkotu, EAJ ezezkoaren blokean kokatu baita, PPrekin, Voxekin eta Juntsekin. Aurkako 35 boto eta aldeko 34 boto batu ditu.