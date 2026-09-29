Hauek dira etxebizitzari buruzko dekretuetan jasotako neurriak
Espainiako Gobernuak etxebizitzari buruzko bi errege-dekretu onartu ditu Ministroen Kontseiluan; besteak beste, adostu dute etxegabetzeak eragozteko babesa 2030era arte luzatzea, aldi baterako eta logelakako alokairua arautzea, 2028ra arte funts putreei etxeak erostea debekatzea eta 2028ko abenduaren 31 baino lehen amaitzen diren kontratuak bi urtez luzatzea.
Etxebizitzaren aferak sortutako harrabotsaren ondorioz, Ministroen Kontseiluak bi dekretu onartu ditu gaur, etxegabetzeen eta funts putreen aurkako neurriak, alokairu kontratuen egonkortasuna eta aldi baterako alokairuak bermatzeko.
Halaber, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari lotutako aldaketa fiskalak adostu dituzte, baita alokairu kontratuak automatikoki berritzea ere.
Testuok idatziz jasoko dituzten xehetasunak gorabehera, hauek dira gaur itundutako neurri esanguratsuenak:
1. Kontratuak bi urtez luzatzea: 2028ko abenduaren 31 baino lehen amaitzen diren kontratuen kasuan, bi urtez luzatuko dituzte. Ez dira automatikoki luzatuko, maizterrek egin beharko dute eskaera.
2. % 0ko igoerak etxebizitzen prezioen indizea gainditzen duten kontratuen kasuan.
3. Aldi baterako alokairuak eta logelakakoak: Aldi baterako kontratuak gehienez hamabi hilabeterako izango dira. Logela alokairuek, berriz, araututa izango dute prezioa (bi logelen alokairuagatik ordaindutako zenbatekoak ezingo du etxebizitzetarako ezarritako muga gainditu). Gainera, logela alokatzen duten maizterrek exebizitza osoa alokatzen dutenen berme berberak izango dituzte.
4. Etxegabetzeen aurkako babesa luzatzea: etxegabetzeak eragozteko babesa 2030. urtera arte luzatu dute.
5. 2028ra arte funts putreei etxeak erostea debekatzea: Funts putreek ezingo dituzte 2028ra arte merkatuko prezioez azpitik dauden etxebizitzak erosi.
6. Kontratuak automatikoki berrituko dira: Alokatzaileak kontratua berritu nahi ez duen kasuetan, ganorazko arrazoiak eman beharko ditu horretarako edo bestela kalte-ordaina eman beharko dio maizterrari.
7. Pisu turistikoek % 21eko BEZa ordaindu beharko dute.
8. Beherapen fiskala, alokairua merkatzen dutenen errentatzaileentzat: Diru-sarrera txikiak dituzten maizterrek hobariak izango dituzte, baita etxebizitza erosteko laguntzak ere.
9. Inbertsioko sozietate anonimo kotizatuen fiskalitatea % 15etik % 25era handituko dute.
10. Udalek ondasun higiezinen gaineko zerga bikoiztu ahal izango diete hiru urtez erabili barik dauden etxebizitzen jabeei.