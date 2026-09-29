Indar parlamentarioak, etxebizitzari buruzko bi dekretuei buruz: "Alferrik dabiltza", "adarjotzea da"
Espainiako Gobernuak ostiralean Kongresuan onartu nahi dituen etxebizitzari buruzko bi errege-dekretuen aurka agertu dira, besteak beste, PP eta Podemos. Gobernuko bazkide den Sumarrek, berriz, herritarren mobilizazioari egotzi dio dekretuen testua onartu izana.
Etxebizitzari buruz Espainiako Gobernuak ostiral honetan Kongresuan bozkatuko dituen bi dekretuak babesik gabe jaio dira. PSOEk eta bere gobernukide Sumarrek adostutako testuak oposizioaren talde parlamentarioen ezezkoak jaso du dagoeneko.
EAJ: "Ezin da dekreturik onartu bakarrik kalean ezinegona dagoelako"
Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak astearte honetan adierazi duenez, bere alderdiak ez du babestuko Espainiako Gobernuak aurrera atera nahi duen etxebizitzaren alorreko errege lege-dekretu berria, "putreak eta jabe txikiak maila berean jartzen baditu", eta "presarik gabe eta ondo negoziatzeko" eskatu du, "ezin delako egun batetik bestera dekretu bat onartu, kalean ezinegon jakin bat dagoelako".
Euskadi Irratian eskainitako elkarrizketa batean, Diez Antxustegik esan du "dekretu bati pertsona jakin baten izena jartzeak asko esaten duela Espainiako politikaz ", eta azken hilabeteetan Eusko Legebiltzarrean egin diren etxebizitza-politikak "eraginkorrak" izan direla nabarmendu du.
Sumar: "Mobilizazioei eta kanpaldiei esker lortu dugu"
'Bluesky' sare sozialaren profilean, Yolanda Diaz bigarren presidenteorde eta Lan ministroak adierazi du bi dekretu horiek "azken hamarkadako aurrerapausorik handiena" direla etxebizitza arloan, eta "herritarren mobilizazioari, Maricarmeni eta kalera atera diren milaka pertsonei esker" izan dela.
Bestalde, Monica Garcia Osasun ministro eta Mas Madrideko buruak aldarrikatu du bere esparru politikoak duela hilabete "imajinaezina" zena lortu duela, etxebizitzarako neurri sorta hori onartuta, "mobilizazioei eta kanpaldiei esker".
PP: "Dekretu honek ez du ezer konpontzen"
Javier de Andres PPko Euskadiko presidenteak baieztatu duenez, Espainiako Gobernuak alokairuen espekulazioarekin edo prezioekin lotutako arazoekin amaitzeko onartu nahi duen etxebizitza dekretuak "ez du ezer konpontzen", eta Pedro Sanchez "zezen maitekorra" dela uste duen arren, "hilda baina zutik dago", EAJk eta EH Bilduk "eusten diotelako".
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, etxebizitzaren egungo egoera, etxegabetzeekin eta erosteko eta alokatzeko arazoekin, "dena arautzen ari dira, eta horregatik ez da etxebizitza berria eraikitzen". Gainera, Euskadin aplikatutako erregulazio maila "neurrigabea" salatu du, Espainian etxebizitzaren "prezio errekorra" mantentzera eraman duena.
Alberto Nuñez Feijoo PPko presidenteak ere antzeko adierazpenak egin ditu: "Arauak ez du zortzi urteko norabide okerra konponduko".
Podemos: "Adarjotze bat da"
Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak "adarjotzetzat" jo du Espainiako Gobernua prestatzen ari den etxebizitza dekretua. Neurriak hainbat testutan zatitzearen aurka agertu da, eta Gobernuak azkenean "adabaki" bat onartzen badu erretiratzea eskatzeko prest dagoela azpimarratu du.
Kongresuan emandako prentsaurrekoan, Belarrak esan du Gobernuko testuan ez dagoela "egiturazko neurri bakar bat ere" , eta maizterrei beherapen fiskalak ezartzearen aurka egin du. Bere ustez, "onartezina" da funts putreen esku dauden higiezinen desjabetzerik ez egotea, ezta pisu turistikoei amaiera ematea ere, edo alokairu mugagabearen aplikazioa argitu gabe egotea.