El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado este martes que su partido no apoyará el nuevo real decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno central quiere sacar adelante, "si pone al mismo nivel a fondos buitres y a pequeños propietarios", y ha instado a "negociar sin prisa y bien, porque no se puede aprobar un decreto de un día para otro porque en la calle hay un malestar determinado".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Díez Antxustegi ha señalado que "poner el nombre de una persona concreta a un decreto dice mucho de la política española", y ha destacado que las políticas de vivienda que se han hecho en el Parlamento Vasco durante los últimos meses "han sido eficaces".

