Reacciones de los partidos a los decretos de vivienda: "inútil", "tomadura de pelo"…
El socio del Gobierno, Sumar, atribuye a la movilización ciudadana la aprobación del texto de los decretos. Por su parte, partidos como PP y Podemos han mostrado su rechazo a los dos decretos sobre vivienda que el Gobierno español pretende aprobar el viernes en el Congreso.
Los dos decretos sobre vivienda que el Gobierno español someterá a votación este viernes en el Congreso nacen sin apoyos. El texto acordado entre PSOE y su socio de Gobierno Sumar ha chocado desde el primer minuto con el rechazo de las distintas fuerzas parlamentarias.
PNV: "No se puede aprobar un decreto porque en la calle hay malestar"
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado este martes que su partido no apoyará el nuevo real decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno central quiere sacar adelante, "si pone al mismo nivel a fondos buitres y a pequeños propietarios", y ha instado a "negociar sin prisa y bien, porque no se puede aprobar un decreto de un día para otro porque en la calle hay un malestar determinado".
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Díez Antxustegi ha señalado que "poner el nombre de una persona concreta a un decreto dice mucho de la política española", y ha destacado que las políticas de vivienda que se han hecho en el Parlamento Vasco durante los últimos meses "han sido eficaces".
Sumar: "Ha sido gracias a la movilización ciudadana"
En su perfil de la red social 'Bluesky', la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar) ha señalado que estos dos decretos suponen "el mayor avance en materia de vivienda de la última década" y que ha sido "gracias a la movilización ciudadana, "a Maricarmen" y a "las miles de personas que han salido a la calle".
Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García (Sumar), ha reivindicado que su espacio político ha conseguido lo que hace un mes "era inimaginable" con la aprobación de esta batería de medidas en vivienda, "gracias a la movilizaciones y las acampadas".
PP: "Este decreto no resuelve nada"
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que el decreto de vivienda que el Gobierno central pretende aprobar para acabar con los problemas asociados a la especulación de alquileres o los precios "no resuelve nada" y aunque cree que Pedro Sánchez es "un toro amorcillado, está muerto, pero se mantiene en pie", el PNV y EH Bildu "lo sostienen".
En una entrevista en Radio Euskadi, ha asegurado que la actual situación de la vivienda, con desahucios y problemas para la compra y el alquiler, se debe a "los que están regulándolo todo, de manera que no se construye". Además, ha denunciado el "desmesurado" grado de regulación aplicado en Euskadi que le ha llevado a mantener "precios récord" de Vivienda en España.
En similares términos se ha expresado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que la norma no va a resolver "ocho años de rumbo equivocado" en esta materia.
Podemos: "Es una tomadura de pelo"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de "tomadura de pelo" el decreto de vivienda que prepara el Gobierno, se ha mostrado en contra de trocear medidas en varios textos y ha subrayado que si el Ejecutivo al final aprueba un "parche" está dispuesto a pedir que se retire.
En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha apostillado que no hay en el texto que prepara el Gobierno "ni una sola medida estructural" y ha cargado contra la introducción de rebajas fiscales a los caseros. A su juicio, es "inaceptable" que no haya expropiación de inmuebles en manos de fondos buitre ni se ponga fin a los pisos turísticos, o que ni siquiera esté clarificado la aplicación de alquiler indefinido.