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Bizkaiko erreforma fiskalaren inguruan PSE-EEk eta EAJk lortutako akordio "zabala" nabarmendu du Torresek

Iragarkia
Mikel Torres Vicelehendakari Segundo y Consejero de Economía, Trabajo y Empleo
18:00 - 20:00

Mikel Torres bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburua. Irudia: EITB.

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko erreforma fiskalari zuzenketak aurkezteko epea amaitu egin da, eta Mikel Torres bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak azaldu duenez, sozialistek ez dituzte onartu jeltzaleen proposamenetik zeresan gehien eragin dutenak: aseguru pribatuengatik eta gimnasioko kuotengatik proposatutako kenkariak, hain zuzen ere.

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