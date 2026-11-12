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Bizkaiko erreforma fiskalaren inguruan PSE-EEk eta EAJk lortutako akordio "zabala" nabarmendu du Torresek
Bizkaiko erreforma fiskalari zuzenketak aurkezteko epea amaitu egin da, eta Mikel Torres bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak azaldu duenez, sozialistek ez dituzte onartu jeltzaleen proposamenetik zeresan gehien eragin dutenak: aseguru pribatuengatik eta gimnasioko kuotengatik proposatutako kenkariak, hain zuzen ere.
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