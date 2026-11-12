El Sindicato Médicos Unidos (SMU) ha convocado una huelga médica de ámbito estatal y autonómico entre el 16 y el 27 de noviembre para exigir mejoras en las condiciones laborales de los facultativos y la aprobación de un Estatuto del Médico. La movilización pretende coordinar las reivindicaciones de los profesionales de las distintas comunidades autónomas y reclamar soluciones tanto al Gobierno español como a las administraciones regionales.

La principal demanda del sindicato es la creación de un Estatuto del Médico que regule las condiciones específicas de la profesión y establezca un marco común para todos los facultativos, independientemente de dónde trabajen. Entre otros aspectos, la norma debería abordar los salarios, las jornadas laborales, los descansos, las guardias, la formación continuada, la carrera profesional y la jubilación.

SMU también reclama al Gobierno una financiación extraordinaria para reforzar las plantillas, mejorar la remuneración de todas las horas trabajadas y recuperar el poder adquisitivo perdido. A las comunidades autónomas les pide medidas urgentes, como la implantación de la jornada de 35 horas semanales en aquellos territorios donde todavía no se haya alcanzado, así como la contratación de profesionales suficientes para evitar la sobrecarga asistencial.

En Euskadi, estas reivindicaciones se suman al debate sobre las condiciones laborales de los médicos de Osakidetza y la necesidad de mejorar la situación de los facultativos. La convocatoria plantea un marco de reivindicación común para los profesionales de todo el Estado, sin excluir las demandas específicas que puedan defenderse en cada servicio autonómico de salud.

La Asociación MIR España ya ha mostrado su respaldo a la huelga y participará en los comités de movilización. SMU recuerda que lleva más de seis años reclamando un Estatuto propio y considera que la situación de la sanidad requiere cambios estructurales y compromisos concretos de las administraciones.

Por otra parte, el Sindicato Médico Andaluz y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha anunciado el aplazamiento de la manifestación estatal prevista para el 21 de noviembre en Madrid. La decisión responde al contexto electoral, las dificultades de transporte derivadas de las incidencias ferroviarias tras el accidente de Urda y el cambio de recorrido impuesto por los actos de campaña. Los sindicatos aclaran que este aplazamiento no supone una renuncia a sus reivindicaciones y que exigirán la apertura de negociaciones al próximo Gobierno.