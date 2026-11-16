CAFek Osloko metroarekin duen kontratua luzatu du 24 unitate gehiago egiteko
Norvegiako hiriburuko T-Bane, elurrarekin eta tenperatura oso baxuetan lan egiteko prestatua, hiriko garraiobide nagusietako bat da. 125 milioi euroko esleipena da.
CAFek Osloko metroko 24 unitate gehiago egingo ditu, 125 milioi euroren truke, Spor Sporveien operadore publikoarekin gaur egun duen kontratua luzatzeko akordioa egin ondoren.
Gipuzkoako enpresak adierazi duenez, 2024an 20 unitate entregatzeko kontratua sinatu zuten, eta horretan gehienez 90 unitate gehiago egiteko aukera aurreikusi zuten.
Osloko metroa edo T-Bane delakoa hiriko garraiobide nagusietako bat da. Sarea 85 kilometrotan zehar hedatzen da. Gaur egun 5 linea ditu, eta seigarrena gehituko zaio 2029an edo 2030ean.
CAFek bi noranzkoetako unitate berriak garatu ditu Norvegiako hiribururako, baldintza klimatologiko zorrotzetan (elurra eta muturreko tenperatura) jarduteko diseinatuta. Azken urteotan, CAFek hainbat kontratu garrantzitsu lortu ditu Oslorako, hala nola 183 autobus elektriko artikulatu eta 87 tranbia.