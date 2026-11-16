CAF amplía el contrato con el metro de Oslo para fabricar 24 unidades más

CAF suministrará 24 unidades más al metro de Oslo por 125 millones de euros, tras cerrar un acuerdo con el operador público Spor Sporveien para ampliar el contrato actualmente en ejecución.

Según expresa la empresa gipuzkoana, en 2024 se adjudicó un contrato inicial para la entrega de 20 trenes de metro, que contemplaba la posibilidad de incrementar hasta en 90 el número de unidades adicionales.

El metro o T-Bane de Oslo es uno de los principales medios de transporte de la ciudad, una red que se extiende a lo largo de 85 kilómetros y que actualmente consta de 5 líneas, a las que se sumará una sexta cuya apertura está prevista para 2029 o 2030.

CAF ha desarrollado las nuevas unidades bidireccionales, diseñadas para operar en las exigentes condiciones climatológicas de la capital noruega, con nieve y temperaturas extremas. En los últimos años, CAF ha logrado varios contratos de relevancia para la ciudad de Oslo, como 183 autobuses eléctricos articulados o 87 tranvías.