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SMU: "Es fundamental que durante la campaña electoral se visualice el problema de la sanidad pública"
Euskaraz irakurri: SMU: "Greba hau ez da joko politiko bat, osasun publikoa indartu nahi dugu"
Convocado por el nuevo sindicato SMU, el personal médico se ha movilizado en el Hospital Donostia. La secretaria de organización del sindicato, Elena del Val, ha denunciado que "la sanidad pública está herida de muerte" y el personal médico necesita su propio estatuto.
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