El Gobierno Vasco transformará la vieja sede de Telefónica del Casco Viejo de Bilbao en nuevos apartamentos dotacionales, según ha anunciado el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, durante la apertura del congreso Euskal Hiria 2026 que se celebra entre hoy y mañana en el Bizkaia Aretoa de Bilbao.

Itxaso ha recordado las diversas actuaciones de su departamento para dar nuevos usos a edificios que han agotado su función original, como los 48 apartamentos dotacionales del antiguo convento de Las Esclavas en Azpeitia (Gipuzkoa), los 12 apartamentos para jóvenes de la antigua Casa de Sindicatos de Arrasate (Gipuzkoa) y el estudio para recuperar el antiguo colegio de La Merced en este mismo municipio.

En este punto, Itxaso ha anunciado que "en Bilbao, queremos transformar las antiguas oficinas de Telefónica en el número 23 de la calle Cortes en nuevos apartamentos dotacionales".

"Fíjense lo que tienen en común estas operaciones: un convento, unos juzgados, una fábrica, una escuela, un edificio de oficinas. Edificios que han agotado una función pero que no han agotado su utilizad para la sociedad", ha dicho el consejero.

En el congreso también ha intervenido el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el jefe de Planificación y Finanzas de UN-Habitat, Shubhagato Dasgupta.