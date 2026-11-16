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Repsol lleva a los tribunales a Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica por el apagón

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18:00 - 20:00
Gasolinera de Repsol. Foto: Europa Press.

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Repsol reclama en sus demandas unos 120 millones de euros por los daños ocasionados por el apagón eléctrico. La cantidad incluye también los perjuicios derivados de otro incidente registrado días antes, el 22 de abril, en el complejo industrial de la energética en Cartagena.

Repsol Energía Economía

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