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Repsol lleva a los tribunales a Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica por el apagón
Repsol reclama en sus demandas unos 120 millones de euros por los daños ocasionados por el apagón eléctrico. La cantidad incluye también los perjuicios derivados de otro incidente registrado días antes, el 22 de abril, en el complejo industrial de la energética en Cartagena.
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