El Gobierno español aprobará este martes la subida del SMI hasta los 1286 euros

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que el Gobierno español aprobará este martes en consejo de ministros la subida del 5,3 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, hasta los 1286 euros al mes en 14 pagas, y que estará exento de tributación en el IRPF.



Así lo ha confirmado Díaz en el programa de televisión, donde ha reclamado que también se eleve el resto de los salarios en los convenios colectivos a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).



Díaz ha destacado que esta subida supone 910 euros más de ingresos anuales y 65 euros más al mes para los sueldos más bajos y que "lo más importante" es que será una subida "de carácter integral, es decir, sin pagar impuestos". "Es la mejor herramienta para reducir la pobreza laboral", ha recalcado la ministra.



La vicepresidenta ha admitido que la negociación dentro del ejecutivo para acordar el último incremento ha sido intensa, ya que, según ha afirmado, había miembros del gobierno que no querían elevarlo tanto.



UGT y CC.OO. habían demandado una subida del 7 %, mientras que la CEOE rechazó una nueva mejora alegando que la última subida se realizó en febrero.