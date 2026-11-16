El precio la vivienda vuelve a batir récords: 6662 €/m2 en San Sebastián y 4102 €/m2 en Gipuzkoa

El precio medio de una vivienda de segunda mano ha alcanzado, durante el tercer trimestre de 2026, los 6662 euros por metro cuadrado en San Sebastián y 4102 euros en Gipuzkoa, todo un récord histórico. Son datos del último informe del mercado de la vivienda elaborado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. Los pisos de la capital se han encarecido un 11,7 % con respecto al mismo periodo de 2025, y un 9,3 % en el territorio; el alza mensual supera el 3 % en ambos casos.

En el caso de la vivienda nueva, las cantidades son, como es lógico, aún más abultadas: el precio medio está en 5084 €/m2 en Gipuzkoa, con un ascenso interanual del 15,1 %.

Estos encarecimientos se traducen en que se ha pagado de media 329 666 euros por piso en Gipuzkoa, dato del segundo trimestre de 2026 —último disponible— y que supone otro récord más, pues ha subido un 14,1 % respecto al año anterior (7,8 % más que en el trimestre anterior). Si se trata de vivienda nueva el importe abonado de media sube a 410 735 euros, mientras que en la usada el precio ha sido de 322 079 euros.

Los altos precios han lastrado la compraventa, que se ha reducido un 1,4 % respecto al mismo periodo de 2025.



Por último, en cuanto al mercado de alquiler, COAPI ha revelado los últimos datos facilitados por el Gobierno Vasco. En el primer trimestre del año, había un total de 32 012 contratos vigentes y solo se firmaron 1252 contratos nuevos (una caída del 21,8 %).