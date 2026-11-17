Más de la mitad de los jóvenes de la Generación Z en España tiene deudas impagadas
El 54 % de los jóvenes de 18 a 24 años en España reconoce tener deudas con algún impago, muy por encima de la media (35,5 %), y el 78,3 % compra por impulso tras descubrir productos en redes sociales. Estas son algunas de las conclusiones del V Observatorio KRUK, elaborado por KRUK España y la Asociación Española de Consumidores.
Uso elevado de las herramientas de pago aplazado o fraccionado
En este contexto de consumo, el 90,5 % de los jóvenes que compran por Internet utilizan habitualmente herramientas de pago aplazado o fraccionado, mientras que la media general de uso se sitúa en el 39,8 %.
La financiación se dispara en campañas como el Black Friday y el periodo navideño. El 28,3% de los jóvenes declara recurrir al pago fraccionado durante el Black Friday, frente al 9,6 % de la media. En Navidad ese porcentaje se sitúa en el 22,2 %, más del doble que la media, del 9,9 %.
Deuda media de la Generación Z: 9478 euros
La deuda media de la Generación Z se sitúa en 9478 euros (frente a los 35 854 euros de la media), y el 58,7 % debe menos de 1000 euros. Aunque el endeudamiento juvenil sea inferior a la media, el margen mensual para hacer frente a nuevos compromisos es más limitado. En concreto, su capacidad de pago mensual media se sitúa en 141,8 euros.
A diferencia de lo que ocurre con generaciones de más edad, cuyo endeudamiento suele estar ligado a compromisos económicos de mayor envergadura, como hipotecas o préstamos elevados, el perfil de la deuda juvenil responde a las compras por impulso que se realizan por la influencia de las pantallas.
Desde la Asociación Española de Consumidores insisten en "la importancia de planificar las compras, diferenciar entre lo que se necesita y lo que es un capricho financiado, y recordar que la mejor compra es la que no compromete nuestra tranquilidad futura”.