En este contexto de consumo, el 90,5 % de los jóvenes que compran por Internet utilizan habitualmente herramientas de pago aplazado o fraccionado, mientras que la media general de uso se sitúa en el 39,8 %.

La financiación se dispara en campañas como el Black Friday y el periodo navideño. El 28,3% de los jóvenes declara recurrir al pago fraccionado durante el Black Friday, frente al 9,6 % de la media. En Navidad ese porcentaje se sitúa en el 22,2 %, más del doble que la media, del 9,9 %.