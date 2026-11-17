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Las trabajadoras de limpieza de Bizkaia se manifiestan por un convenio con mejores condiciones
Euskaraz irakurri: Bizkaiko garbiketako langileen manifestazioa, hitzarmenaren alde
ELA ha destacado el amplio seguimiento de la primera de las cuatro nuevas jornadas de huelga convocadas. El sindicato exige reducir la parcialidad y elevar los salarios hasta los 22.500 euros anuales.
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