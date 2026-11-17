El Departamento de Salud había convocado una rueda de prensa para presentar el despliegue de HaurSare, un programa de atención específico para menores con enfermedades crónicas, pero ha tenido que suspenderla ante los gritos de un grupo de sindicalistas. Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT viven una jornada de movilización para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, y han tachado al acto público de propaganda.