Tuvisa ha cancelado preventivamente el servicio de autobuses al Buesa Arena para hoy, por motivos de seguridad ante el partido de Euroliga que enfrenta al Baskonia con el Hapoel Tel Aviv israelí.

La empresa de autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz ha explicado que la medida, “de carácter excepcional y preventivo”, se adopta para “garantizar la seguridad de las personas usuarias del transporte público y del personal” de Tuvisa.

Igualmente, Tuvisa lamenta las molestias por la suspensión y agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía.

El Baskonia recibirá en casa al equipo israelí a las 20:30. Previamente, a las 19:00, una movilización contra la visita del club de Israel convocada por Palestinarekin Elkartasuna protestara en la plaza de la Virgen Blanca.

El movimiento de solidaridad con Palestina, ante el genocidio de Israel en Gaza, reclama la suspensión de los partidos de los equipos israelíes, petición que también respalda Indar Baskonia.