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Desalojan la acampada por la vivienda de la plaza de Catalunya de Barcelona

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18:00 - 20:00

Última actualización

Un dispositivo policial ha desalojado la acampada instalada en la plaza Catalunya de Barcelona. La intervención ha movilizado a numerosos agentes en uno de los puntos más concurridos de la ciudad y ha puesto fin a la presencia de las personas que han permanecido durante 47 días acampadas en este espacio.

Barcelona Vivienda Sociedad

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