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Desalojan la acampada por la vivienda de la plaza de Catalunya de Barcelona
Un dispositivo policial ha desalojado la acampada instalada en la plaza Catalunya de Barcelona. La intervención ha movilizado a numerosos agentes en uno de los puntos más concurridos de la ciudad y ha puesto fin a la presencia de las personas que han permanecido durante 47 días acampadas en este espacio.
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