Osakidetza administra más de 500 000 dosis contra la gripe y llama a inmunizarse antes del pico

Desde que comenzara la campaña de vacunación contra la gripe, Osakidetza ha administrado algo más de medio millón de dosis, concretamente 510 809. Precisamente, y cuando aún queda lo peor de la epidemia, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento a la vacunación, ya que es la mejor forma de protegerse uno mismo y a los demás. La situación epidemiológica es más favorable que la registrada en campañas anteriores, "un logro" que Osakidetza ha atribuido a la vacunación. El nivel de incidencia es de 7,35 casos por 100 000 habitantes, lejos del pico de la enfermedad.

De las dosis administradas, 40 799 corresponden a población infantil y 3070 a mujeres embarazadas. Osakidetza no ha facilitado el dato de mayores de 60 años inoculados, aunque sí ha informado del porcentaje de cobertura de vacunación. Bizkaia cuenta con el índice más alto (53,1 %), seguido de Gipuzkoa (52,1 %) y Álava (49,2 %) en último lugar. Así, Osakidetza ha animado a la población alavesa de este tramo etario a inmunizarse y ha subrayado que este es el momento más adecuado, ya que quien se vacune en los próximos días estará protegido cuando el virus gane fuerza (alcanza su máxima protección aproximadamente dos semanas después de su administración). Por otra parte, se han administrado 299 000 dosis de covid-19.

En cuanto a los datos epidemiológicos, la incidencia de gripe sigue siendo baja, con en 7,35 casos por 100 000 habitantes. Bizkaia presenta la incidencia más alta (10,90), seguida de Gipuzkoa (4,00) y Álava (2,37). Esta temporada se han registrado 1.252 casos de gripe en Atención Primaria: 843 en Bizkaia; 321, en Gipuzkoa y 88, en Álava. De ellos, 832 corresponden a personas de entre 20 y 64 años, lo que refleja que el virus circula de forma significativa entre la población activa.

En los servicios de urgencias hospitalarias, la incidencia semanal de gripe ha aumentado de 4,78 a 6,40 casos por cada 100 000 habitantes en la última semana. Son las personas de 65 y más años las que acuden a urgencias por este motivo.Durante la última semana, 30 personas han requerido ingreso hospitalario por gripe, la cifra semanal más alta de la temporada. Actualmente hay 28 personas hospitalizadas por esta causa.

La cita se puede solicitar en el centro de salud, en la página web o la app de Osakidetza o en el teléfono 900 20 30 50.