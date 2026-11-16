Será noticia: campaña electoral, crisis migratoria en El Hierro y huelga de personal médico

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 16 de noviembre de 2026:

- Campaña electoral: Tras el fin de semana, llega el primer lunes de campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

- Crisis migratoria en El Hierro: La isla española de El Hierro recibió este domingo a 1.261 migrantes en siete cayucos y superó por segundo día consecutivo las mil llegadas, mientras el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado refuerzos de Salvamento Marítimo y nuevas medidas que el Gobierno abordará el martes. Según los datos de los servicios sanitarios y de emergencia, cinco de las embarcaciones de este domingo, con 937 personas, desembarcaron en el puerto de La Restinga y otras dos, con 324, en La Estaca.

- Huelga de personal médico: Hoy arrancan las 12 jornadas de huelga convocadas (hasta el 27 de noviembre) por el sindicato de nueva creación SMU (Sindicato Médicos Unidos) para exigir mejoras en las condiciones laborales de los facultativos y la aprobación de un Estatuto del Médico. En Euskadi, estas reivindicaciones se suman al debate sobre las condiciones laborales del personal médico de Osakidetza y la necesidad de mejorar su situación.