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Del caserío Biorreta a la alfombra roja del Zinemaldia: la inesperada aventura de Cándido Arrillaga
Cándido Arrillaga Olasagasti, vecino del caserío Biorreta de Igeldo, pasó de trabajar en el campo a posar en el photocall del Festival de San Sebastián. El cineasta taiwanés Tsai Ming-liang, reconocido con premios en Venecia y Berlín, le propuso participar en su película, rodada en distintas localizaciones de Donostialdea.
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