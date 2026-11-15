Del caserío Biorreta a la alfombra roja del Zinemaldia: la inesperada aventura de Cándido Arrillaga

Cándido Arrillaga Olasagasti, vecino del caserío Biorreta de Igeldo, pasó de trabajar en el campo a posar en el photocall del Festival de San Sebastián. El cineasta taiwanés Tsai Ming-liang, reconocido con premios en Venecia y Berlín, le propuso participar en su película, rodada en distintas localizaciones de Donostialdea.