218 000 personas conectaron con ETB1 para seguir en directo el partido Euskal Selekzioa-Venezuela

El partido amistoso entre Euskal Selekzioa y Venezuela, además de llenar San Mamés, ha tenido una amplia respuesta de la audiencia en EITB. 218 000 personas conectaron con ETB1 para ver el encuentro en directo; la emisión alcanzó una audiencia acumulada de 20,4 %, que llegó al 33,1 % entre euskaldunes, mientras que en Navarra fue de un 15,6 %. Por otra parte, 30 000 personas vieron el programa post partido en ETB1 ON.

A estos datos se suman los 15 600 usuarios y usuarias que siguieron el encuentro a través de las plataformas digitales de EITB, en concreto en ETB ON y en kirolakeitb.eus.

EITB ha sido una vez más reflejo de los espectáculos y eventos más importantes de nuestro país, apoyándolos y acercándolos al conjunto de la sociedad vasca.

El partido de Euskal Selekzioa está disponible en la plataforma ETB ON